Как избавиться от плесени на стенах раз и навсегда: советы экспертов

Плеснево / © Фото из открытых источников

С наступлением холодов во многих домах и квартирах появляется плесень, и борьба с ней часто кажется бесконечной. Семь ведущих экспертов по уборке и обслуживанию домов назвали главную причину ее постоянного возвращения и раскрыли лучшие методы борьбы — от копеечного уксуса, убивающего споры до правильной вентиляции.

Об этом пишет Express.

Все семь экспертов единодушны: ни одно чистящее средство не поможет, если не устранить первопричину появления плесени — чрезмерную влажность. Плесня будет возвращаться снова и снова, пока в помещении будет сырость, конденсат или плохая вентиляция. Поэтому, прежде всего, необходимо найти и устранить источник проблемы.

Уксус против плесени

По мнению многих специалистов, лучшим натуральным средством для удаления плесени является обычный уксус. Его главное преимущество перед популярным отбеливателем состоит в том, что он убивает споры грибка, а не просто отбеливает поверхностное пятно.

Как использовать: смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, залейте в пульверизатор, распылите на пораженные участки и оставьте на час. После этого протрите поверхность влажной тканью.

Другие эксперты считают, что для некоторых ситуаций лучше подходят другие средства.

Специализированные спреи: Они разработаны для проникновения в пористые поверхности (обои, краска) и уничтожения спор грибка «в корне».

Отбеливатель: Может быть эффективным на жестких, непористых поверхностях, таких как плитка в ванной. Но будьте осторожны: отбеливатель является едким веществом и может изменить цвет стен, оставив пятна.

Никогда не используйте металлические мочалки или щетки — они могут повредить поверхность стены.

Профилактика — лучшее лечение

Чтобы плесень не появилась снова, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

Открывайте окна каждый день, даже в холодное время.

Всегда включайте вентиляцию в ванной во время душа и на кухне во время приготовления.

Протирайте воду из окон и стенок.

Легкое постоянное отопление помогает избежать образования конденсата на прохладных стенках.

Немедленно ремонтируйте любые протечки крыши или труб.

Напомним, эксперты по клинингу поделились простыми лайфхаками, как почистить духовку от устаревшего жира и нагара без использования агрессивной химии. Среди самых действенных способов — использование обычной таблетки для посудомоечной машины, которой (смочив в теплой воде) протирают грязные поверхности, а также нанесение на ночь пасты из пищевой соды и воды.

Для финального блеска советуют распылить на остатки соды уксус, при этом не рекомендуется использовать металлические мочалки, чтобы не повредить поверхность духовки.