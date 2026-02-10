Как избавиться от плесени в доме: 5 растений, поглощающих лишнюю влагу

Папоротник / © Pexels

В домах с повышенной влажностью зимой часто появляются конденсат и плесень. Кроме проветривания или осушителей воздуха, уменьшить избыток влаги могут и обычные комнатные растения.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на советы эксперта по цветам и садоводству Дэвида Деньера.

По его словам, растения не просто «впитывают» воду из воздуха. Влага поглощается листьями в процессе так называемого листового поглощения, а также регулируется через транспирацию. При этом во влажной среде большинство растений выделяет меньше водяного пара, поэтому не ухудшает микроклимат в помещении.

В то же время эксперт отмечает: зеленые насаждения следует рассматривать как часть комплексного подхода. Вентиляция и, при необходимости, осушители воздуха остаются обязательными, а растения лишь усиливают эффект.

Пять растений, которые лучше всего помогают бороться с влагой

Бостонский папоротник. Имеет густые перистые листья с большой площадью поверхности, благодаря чему эффективно балансирует влажность. Лучше всего подходит для ванных комнат и прачечных, где много пара.

Лилия мира. Известна как очиститель воздуха — ее свойства ранее отмечали исследования NASA. Кроме этого, растение хорошо поглощает лишнюю влагу и может расти в условиях слабого освещения.

Английский плющ. Подходит для темных и плохо проветриваемых мест. По данным NASA, способен уменьшать количество спор плесени в воздухе, поэтому его советуют для проблемных зон.

Змеиное растение (сансевийерия) имеет очень низкий уровень транспирации, поэтому почти не возвращает влагу обратно в воздух. Дополнительное преимущество — выделение кислорода ночью, что делает его уместным для спальни.

Растение-паук. Сочетает способность очищать воздух с поглощением влаги. Лучше всего растет в светлых кухнях или ванных комнатах с непрямым освещением.

Напомним, даже самые выносливые комнатные растения могут погибнуть из-за неправильного полива. Эксперты назвали шесть распространенных ошибок, которые постепенно уничтожают корневую систему и листья.