Как избавиться от плесени в доме: 5 растений, поглощающих лишнюю влагу
Комнатные растения способны не только украшать интерьер, но и влиять на микроклимат. Эксперт рассказал, какие из них лучше всего поглощают лишнюю влагу.
В домах с повышенной влажностью зимой часто появляются конденсат и плесень. Кроме проветривания или осушителей воздуха, уменьшить избыток влаги могут и обычные комнатные растения.
Об этом сообщило издание Express со ссылкой на советы эксперта по цветам и садоводству Дэвида Деньера.
По его словам, растения не просто «впитывают» воду из воздуха. Влага поглощается листьями в процессе так называемого листового поглощения, а также регулируется через транспирацию. При этом во влажной среде большинство растений выделяет меньше водяного пара, поэтому не ухудшает микроклимат в помещении.
В то же время эксперт отмечает: зеленые насаждения следует рассматривать как часть комплексного подхода. Вентиляция и, при необходимости, осушители воздуха остаются обязательными, а растения лишь усиливают эффект.
Пять растений, которые лучше всего помогают бороться с влагой
Бостонский папоротник. Имеет густые перистые листья с большой площадью поверхности, благодаря чему эффективно балансирует влажность. Лучше всего подходит для ванных комнат и прачечных, где много пара.
Лилия мира. Известна как очиститель воздуха — ее свойства ранее отмечали исследования NASA. Кроме этого, растение хорошо поглощает лишнюю влагу и может расти в условиях слабого освещения.
Английский плющ. Подходит для темных и плохо проветриваемых мест. По данным NASA, способен уменьшать количество спор плесени в воздухе, поэтому его советуют для проблемных зон.
Змеиное растение (сансевийерия) имеет очень низкий уровень транспирации, поэтому почти не возвращает влагу обратно в воздух. Дополнительное преимущество — выделение кислорода ночью, что делает его уместным для спальни.
Растение-паук. Сочетает способность очищать воздух с поглощением влаги. Лучше всего растет в светлых кухнях или ванных комнатах с непрямым освещением.
Напомним, даже самые выносливые комнатные растения могут погибнуть из-за неправильного полива. Эксперты назвали шесть распространенных ошибок, которые постепенно уничтожают корневую систему и листья.