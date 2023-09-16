Как избавиться от плесени в квартире: 5 способов, которые реально работают

Плесень представляет опасность для здоровья и жилья, но от нее можно избавиться эффективными народными способами.

Для жильцов плохо проветриваемых квартир очень актуален вопрос борьбы с плесенью. Характерные признаки присутствия плесени в квартире – это острый запах и появление на разных поверхностях пятен черного, белого, серого и зеленого цвета. На сегодняшний день ученые обнаружили более 100 000 видов плесени. Эти грибы выделяют споры, разносящиеся по всей квартире с частицами пыли, которые затем попадают в организм человека вместе с воздухом. О том, откуда появляется плесень в квартире и как от нее избавиться – читайте дальше.

Чем опасна плесень?

Если проживать в доме, где есть плесень, это станет причиной снижения иммунитета. Чаще идет обострение хронических недугов, есть риск возникновения астмы. Если не бороться с плесенью могут возникать головные боли, пневмонии, носовые кровотечения, приступы сухого кашля, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме опасности для здоровья, грибок негативно влияет на мебель, напольное покрытие, портит конструкцию здания в целом.

может превратить деревянные элементы в труху;

провоцирует появление ржавчины на металлических конструкциях;

портит отделку в квартире: отслаивается штукатурка и отходят обои;

приводит к почернению дверных и оконных откосов, потолков.

Почему в квартире появляется плесень?

Причин появления грибка может быть несколько. Однако главной из них является то, что в квартире не налажена система проветривания. В результате воздух становится тяжелым, переувлажненным и спертым. А влага и тепло создают идеальные условия для размножения грибков.

Особенно от таких проблем страдают жители старого жилищного фонда – хрущевок и сталинок. Основными причинами, которые приводят к почернению стен, откосов и потолков:

Плохая вентиляция. Сырой воздух приводит к почернению стен и неприятному запаху. Недостаточное отопление. Такая проблема особенно остро будет ощущаться в межсезонье для жильцов квартир, подключенных к централизованному отоплению. Тонкие стены. Если с вентиляцией все хорошо и отопление в квартире работает хорошо, а грибка и плесени в квартире все равно нельзя избавиться, то возможно стены жилья нужно утеплить. Бытовые факторы. Это может быть отсутствие балкона, трещины на стенах, протекание труб.

Как избавиться от плесени в квартире навсегда народными методами?

Чтобы вывести плесень из стен комнат и ванной, потолков и откосов, есть очень много универсальных или народных средств. Все зависит от тяжести поражения грибком и предпочтений каждого. Есть несколько народных методов, которые отлично справятся с грибком и плесенью:

Перекись водорода. Хорошее, дешевое и эффективное средство против плесени в квартире. Для того чтобы сделать раствор, нужна перекись 3%, пищевая сода и уксус. Взять по одной столовой ложке каждого ингредиента, размешать и опрыскать пораженные поверхности. После первого нанесения нужно оставить жидкость на обработанных стенах на 15 минут, а затем тщательно протереть стены сухой тряпкой и губкой. Процедуру отделки стенок от плесени необходимо повторить три-четыре раза. Экстракт цитрусовых. Мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты могут удалить грибок на стенах в стадии его появления. Для этого нужно в стакан воды добавить 10 капель экстракта семян цитрусовых и полученной жидкостью обработать поверхность с плесенью. После того как стена высохнет, ее нужно протереть чистой тканью. Пищевая сода. Это одно из самых эффективных средств в борьбе с грибком. Для приготовления смеси нужно налить полстакана воды, добавить по чайной ложке соды и уксуса. Этой смесью обработать пораженные плесенью места, а через полчаса вытереть губкой. Уксус 9%. Кислота, содержащаяся в уксусе, раз уничтожает грибок и плесень, а также очищает воздух от вирусных бактерий, обеззараживая его. Белый уксус 9% нужно залить в распылитель и обработать поверхность, пораженную плесенью. Оставить обработанный участок на один час, затем протереть чистой мокрой тряпкой и дать поверхности высохнуть. Нашатырь хорошо справится с плесенью в ванной комнате. Очень важно – нашатырный спирт можно использовать только на гладких поверхностях, поскольку на ячеистых он может вступить во взаимосвязь с плесенью, и его просто станет еще больше. Для максимального эффекта нужно развести нашатырный спирт водой в пропорциях 1:1, обработать полученным раствором стены, кафель, потолки и другие поверхности, пораженные грибком. Обработанные участки оставьте на 1 час, затем смойте нашатырь и протрите комнату.

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