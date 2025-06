Как избавиться от плесени в лотке для порошка стиральной машины: копеечное средство, которое работает на все 100%

Как очистить лоток для стирального порошка от плесени / © Unsplash

О том, как бороться с грибком в отсеке для стирального порошка рассказали в издании Mold Help for You.

При этом вам не придется покупать специальные химические средства, понадобится один продукт, имеющийся на каждой кухне.

Почему плесень в лотке для стирального порошка опасна? Прежде всего, потому, что она попадает в барабан во время стирки, поражая уплотнительную резинку и даже вещи. Когда плесени становится больше, одежда начинает неприятно пахнуть влажностью.

Чтобы побороть плесень вам понадобится обычный столовый уксус. Сначала осторожно выньте лоток из стиральной машины. Наполните достаточно большую миску теплой водой и добавьте 2 часа. ложки уксуса. Замочите лоток в таком растворе на несколько минут.

После этого протрите отсек с помощью губки, а для лучшей эффективности пройдитесь зубной щеткой. Протрите поверхность досуха.

Специалисты советуют проводить процедуру ежемесячно, тогда вы точно будете уверены в том, что плесень не будет появляться. А после стирки обязательно оставляйте этот отсек открытым на несколько часов, чтобы он просох.