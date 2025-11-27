Как избавиться от плесени в ванной: дешевое средство уберет ее за 10 минут

Плесень / © Фото из открытых источников

Реклама

Многие до сих пор верят, что отбеливатель — универсальное оружие против плесени в ванной. Но на самом деле он может лишь замаскировать проблему и дать грибку шанс вернуться.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта Крейга Филлипса, популярное средство действительно убирает плесень с непористых поверхностей, но для затирки и герметика — основных материалов в душевых — оно практически бесполезно. Он пояснил, что отбеливатель создает иллюзию чистоты, однако частицы плесени проникают глубже в материал, а затем возвращаются еще активнее.

Реклама

Зато эксперт советует использовать 3% перекись водорода — доступный в любой аптеке или онлайн-магазине Он эффективен против плесени и одновременно менее агрессивен к поверхностям в ванной.

Чтобы обработка сработала, достаточно хорошо смочить проблемный участок и оставить перекись действовать 10 минут. На вертикальных стенах эксперт советует периодически повторно увлажнять поверхность или воспользоваться ватными шариками, пропитанными раствором — так средство будет работать интенсивнее.

Но есть важный нюанс: когда плесень въелась в герметик, никакая химия не поможет. В таком случае придется снять старый слой и нанести новый.

Чтобы грибок не вернулся, Филлипс рекомендует уменьшить влажность в ванной: после душа счищать воду со стен шваброй, вытирать их насухо полотенцем и проветривать помещение.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, как сохранить холод в холодильнике во время длительных отключений электроэнергии из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.