Как избавиться от плесени в ванной: дешевое средство уберет ее за 10 минут
Плесень в ванной часто возвращается после отбеливателя. Специалист назвал безопасную альтернативу, которая действует значительно быстрее и лучше.
Многие до сих пор верят, что отбеливатель — универсальное оружие против плесени в ванной. Но на самом деле он может лишь замаскировать проблему и дать грибку шанс вернуться.
Об этом сообщило издание Express.
По словам эксперта Крейга Филлипса, популярное средство действительно убирает плесень с непористых поверхностей, но для затирки и герметика — основных материалов в душевых — оно практически бесполезно. Он пояснил, что отбеливатель создает иллюзию чистоты, однако частицы плесени проникают глубже в материал, а затем возвращаются еще активнее.
Зато эксперт советует использовать 3% перекись водорода — доступный в любой аптеке или онлайн-магазине Он эффективен против плесени и одновременно менее агрессивен к поверхностям в ванной.
Чтобы обработка сработала, достаточно хорошо смочить проблемный участок и оставить перекись действовать 10 минут. На вертикальных стенах эксперт советует периодически повторно увлажнять поверхность или воспользоваться ватными шариками, пропитанными раствором — так средство будет работать интенсивнее.
Но есть важный нюанс: когда плесень въелась в герметик, никакая химия не поможет. В таком случае придется снять старый слой и нанести новый.
Чтобы грибок не вернулся, Филлипс рекомендует уменьшить влажность в ванной: после душа счищать воду со стен шваброй, вытирать их насухо полотенцем и проветривать помещение.
