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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Как избавиться от поросшие вишни на участке, чтобы она не "лезла" на город

Сочная вишня ассоциируется с теплыми воспоминаниями, однако ее корневая поросль способна быстро превратить ухоженный сад в заросли. Впрочем, есть простые и проверенные способы держать ситуацию под контролем и не разрешить дереву занимать лишнее пространство.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем можно вывести вишню

Чем можно вывести вишню / © unsplash.com

Для многих вишня во дворе — не просто дерево, а настоящий символ семейного уюта. Ее ягоды — украшение летних десертов и напитков. Но опытные садоводы знают: за этим внешним шармом скрывается упрямая проблема — навязчивая корневая поросль.

Эти нежелательные побеги прорастают в самых неожиданных местах — между растениями, среди цветов и даже сквозь трещины в бетоне. И стоит только избавиться от одного, как на его месте появляется новый.

Многие пытаются просто обрезать или выкопать побеги, но именно в этом заключается типичная ошибка.

Эксперты рекомендуют подходить к проблеме по-другому: вместо того чтобы срезать побеги до самого корня, оставьте их длиной около 30 сантиметров. Такой подход дает сигнал корневой системе, что дальнейший рост не имеет смысла.

Если вы хотите решить проблему, нужно остановить сам корень. Для этого выкопайте вокруг дерева траншею диаметром около 1,5 метра и глубиной до 50 см. Вставьте в нее барьер из шифера, профнастила или металлического листа.

Эта подземная “защита” ограничит расползание корней и не даст вишне прорываться на грядки и клумбы. Метод требует определенных усилий, но результат останется надолго.

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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