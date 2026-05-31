Как избавиться от портулака на огороде без лишних усилий: проверенные способы борьбы с сорняком

На первый взгляд портулак кажется совершенно невинным растением. Его сочные стебли быстро разрастаются по поверхности почвы, образуя плотный зеленый ковер. Однако опытные огородники знают, что этот сорняк способен нанести серьезный вред огородным культурам. Портулак активно забирает из почвы влагу и питательные вещества, поэтому овощи, клубника и другие культуры начинают отставать в развитии. Главная проблема заключается в том, что даже одно растение может образовать десятки тысяч семян, сохраняющих всхожесть в почве на протяжении многих лет. Кроме того, оторванные стебли способны быстро укореняться снова, если оставить их на влажной земле.

Ручное удаление и правильное перекапывание. Самым эффективным способом борьбы с портулаком остается своевременное удаление растений вместе с корневой системой. Важно не ждать, пока сорняк зацветет или начнет формировать семена. Вырывать его лучше после дождя или полива, когда почва влажная и корни легко выходят из земли. После прополки растения не следует оставлять между грядками. Даже слегка подсохшие стебли могут снова пустить корни. Поэтому сорняк лучше вынести за пределы участка или заложить в компостную кучу только после полного высыхания. Также хороший результат дает глубокая перекопка осенью, которая помогает вынести часть семян на поверхность, где они погибают от морозов и перепадов температур.

Мульчирование и агроволокно помогут надолго забыть о проблеме. Если портулак каждый год атакует грядки, следует использовать мульчирование. Слой соломы, скошенной травы, опилок или компоста толщиной не менее 5-7 сантиметров значительно уменьшает прорастание семян. Без солнечного света молодые всходы сорняка быстро погибают и не могут развиваться. Еще одним действенным методом считается черное агроволокно или плотная пленка для мульчирования. Они перекрывают доступ света к почве, создавая неблагоприятные условия для роста портулака. Особенно хорошо этот способ работает на грядках с клубникой, томатами, перцем и огурцами.