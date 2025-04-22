Как избавиться от проволочника раз и навсегда: советы опытных огородников

Вывести пырей. Проволочники любят жить там, где растут злаковые сорняки, например, пырей. Поэтому это растение нужно вывести со своего огорода, потому что вредитель будет распространяться по всему участку. Пырей можно вывести, замульчировав участок или накрыв черной пленкой. Главное, не добавлять его в компост, потому что проволочники заведутся и там.

Запах томатов. Проволочники боятся запаха свежей ботвы помидоров. Поэтому после пасынкования томатов ботву лучше не выбрасывать. Ее можно закапывать в лунки при высадке рассады или просто класть в междурядье. Это поможет защитить овощи от вредителей.

Раскисление почвы. Проволочники любят кислую почву, поэтому участок лучше известковать, чтобы раскислить землю. Для этого можно брать также доломитовую муку, мел или золу. Главное, использовать средства согласно инструкции.