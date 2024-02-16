Как избавиться от пятен кофе и чая на столе: эти подручные средства мгновенно справятся с проблемой

Такие следы от чашек нам хорошо знакомы, даже профессиональные чистящие средства не всегда помогают.

Если следы кофе или чая остаются на поверхности мебели из дерева, кухонных пластиковых столешниц или из искусственного камня, их трудно вывести даже химическими средствами. Но опытные хозяйки знают многие методы, как быстро и без лишних усилий справиться с такой неприятностью. Рассказываем, чем можно просто вывести пятна от кофе и чая с всех поверхностей.

Как отмыть пятна чая и кофе на столе: действенные методы, о которых мало кто знает

Зубная паста. Она легко справляется с пятнами от кофе и чая на зубах, поэтому отлично сработает в случае с другими поверхностями. Чтобы удалить следы от напитков, просто нанесите немного пасты на влажную губку или салфетку и потрите загрязнение. Через несколько минут пятно исчезнет, словно его никогда не было. Таким образом, можно чистить посуду от коричневых следов кофе и чая.

Она легко справляется с пятнами от кофе и чая на зубах, поэтому отлично сработает в случае с другими поверхностями. Чтобы удалить следы от напитков, просто нанесите немного пасты на влажную губку или салфетку и потрите загрязнение. Через несколько минут пятно исчезнет, словно его никогда не было. Таким образом, можно чистить посуду от коричневых следов кофе и чая. Горчичный порошок и сок лимона. Эти средства отлично справятся со следами от напитков, если поверхность из пластика или искусственного камня. Влажную губку вмокните в горчичный порошок и потрите ею загрязненное место. Затем сбрызните обработанный участок лимонным соком и оставьте на 2-3 минуты. Если с первого раза не получилось избавиться от пятен, повторите процедуру.

Эти средства отлично справятся со следами от напитков, если поверхность из пластика или искусственного камня. Влажную губку вмокните в горчичный порошок и потрите ею загрязненное место. Затем сбрызните обработанный участок лимонным соком и оставьте на 2-3 минуты. Если с первого раза не получилось избавиться от пятен, повторите процедуру. Уксус и сода. В стакане теплой воды растворите столовую ложку соды и уксуса и нанесите раствор на загрязненные места. Оставьте отрабатывать смесь на несколько минут, затем протрите обработанные участки чистой влажной губкой.

В стакане теплой воды растворите столовую ложку соды и уксуса и нанесите раствор на загрязненные места. Оставьте отрабатывать смесь на несколько минут, затем протрите обработанные участки чистой влажной губкой. Газированные напитки. К примеру, кока-кола прекрасно справится даже с устаревшими пятнами на белых поверхностях. Поскольку такие напитки содержат в своем составе ортофосфорную кислоту, которая является прекрасным пятновыводителем. Просто смочите чистую ткань или губку в напитке и протрите запятнанные места, оставьте на 2 минуты и смойте водой.

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