Как избавиться от секущихся кончиков волос в домашних условиях: как предотвратить их появление

Что делать, чтобы не было секущихся волос

Многим знакома такая проблема, как секущиеся, сухие и ломкие концы волос. Причины могут быть разные – неправильное питание, неправильный уход за волосами, злоупотребление горячими приборами, тугие прически и т.д.

Обычно нужно регулярно стричь волосы. В первую очередь речь идет о секущихся и ломких концах. Чтобы их не было, важно правильно ухаживать за волоасми.

Как ухаживать за волосами, чтобы предотвратить секущиеся кончики

Пейте витамины

Одна из причин появления секущихся и ломких кончиков – недостаток витаминов. Поэтому нужно употреблять комплексы витаминов для волос, особенно важны витамины А, Е и В.

Используйте профессиональные средства для ухода за волосами

Профессиональные сыворотки и спреи увлажняют волосы и "запаивают" секущиеся кончики, защищают волосы во время горячей укладки.

Не мойте шампунем концы волос

Наносите шампунь и сбивайте его в пену только у корней волос. Намыливать кончики вообще не нужно, для их очищения хватит ополаскивания и пены, которую вы смоете.

Используй натуральные расчески для волос

Из чего расческа, щетка для волос играет важную роль в уходе за ними. Пластмассовые щетки с острыми зубцами способны травмировать волосы, тем самым вызывая иссечение кончиков. А деревянные гребешки, щетки с натуральной щетиной улучшают кровообращение, и стимулируют рост волос.

Ограничьте использование горячих приборов для волос

Фен, плойка, щипцы для завивки сильно нагревают волосы, негативно влияют на их структуру, тем самым вызывая быстрое иссечение кончиков. Если без этого нельзя обойтись, нужно использовать хотя бы термозащитные спреи или кремы, которые оградят волосы от высокой температуры.

Увлажняйте волосы

Регулярно делайте увлажняющие маски для волос, чтобы восстановить структуру и насытить их влагой. Наносить такую маску нужно сразу после мытья головы. Перед нанесением маски, чтобы она хорошо работала, волосы нужно подсушить полотенцем.

Как избавиться от секущихся кончиков в домашних условиях

Эффективным домашним методом борьбы с секущимися кончиками являются масла. В частности, легко смываемые кокосовое и миндальное масла не утяжеляют волосы, содержат антиоксиданты и образуют защитный слой. Наносите масло на кончики волос каждый раз перед мытьем головы и даже на влажные волосы после мытья.

А если к маслам добавить мед – это будет отличная питательная маска для сухих кончиков, которая поможет сделать их более упругими. Смешайте чайную ложку меда с чайной ложкой оливкового масла, нанесите смесь на кончики и оставьте на час.

Другой проверенный домашний способ борьбы с секущимися кончиками – это маска из яйца и меда. Возьмите одно яйцо, чайную ложечку меда и две ложки оливкового масла, смешайте все, нанесите получившуюся смесь на волосы и оставьте на два часа. После этого промойте волосы шампунем и хорошо ополосните. Такую маску достаточно делать раз в одну или две недели.

Эффективную увлажняющую маску для кончиков волос можно сделать, смешав 2 чайные ложки сухих дрожжей с 50 мл кефира. Нанесите эту смесь до середины длины волос, укутайте голову и оставьте на полчаса. Затем просто вымойте голову. Маску можно использовать раз в неделю.

Попробуйте вместо бальзамов-ополаскивателей смывать волосы не обычной водой, а травяным настоем комнатной температуры. Заваривайте листья крапивы, липу, перечную мяту или ромашку. Такие настои придадут волосам дополнительный блеск и питание и помогут при секущихся кончиках.

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