Как избавиться от шершней на участке: что делать, если нашли гнездо, если насекомое ужалило

Шершни

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Один шершень, который иногда появляется в саду, еще не означает, что рядом есть гнездо. Но если большие насекомые регулярно летают у дома, хозяйственных построек или постоянно идут в одно и то же место, неподалеку может поселиться колония.

Наибольшую опасность представляют гнезда у дверей, дорожек, террас, детских площадок и других мест, где часто находятся люди. Шершни защищают свою колонию и, в отличие от медоносной пчелы, могут жалить неоднократно. Поэтому пытаться сбить или разобрать гнездо небезопасно.

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Где искать гнездо шершней

Шершни устраивают гнезда в защищенных местах. Их можно найти в дуплах деревьев, на чердаках, под крышами, в сараях и других хозяйственных постройках, а иногда — в полостях стен.

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Если насекомые постоянно появляются в одном месте, можно наблюдать направление их полета с безопасного расстояния. Не стоит стучать по стене, дереву или другой поверхности, где может находиться колония, пытаясь таким образом проверить наличие гнезда.

Если оно расположено вдали от дома и мест, где находятся люди, уничтожать его не всегда нужно. Шершни охотятся на других насекомых, а их колонии сезонные.

Как уничтожить гнездо шершней

Безопаснее всего поручить удаление гнезда специалистам по дезинсекции, особенно если оно большое, расположено высоко, под крышей, внутри стены или в другом труднодоступном месте.

Самостоятельно приближаться к колонии не следует людям, имеющим аллергию на употребление пчел, ос или шершней.

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Для небольших доступных гнезд существуют специальные инсектицидные средства. Использовать следует только препарат, на этикетке которого прямо указано, что он предназначен для борьбы с осами и шершнями, точно следуя инструкции производителя. Не нужно увеличивать рекомендуемое количество или смешивать несколько препаратов.

Большое или труднодоступное гнездо самостоятельно обрабатывать не стоит, потревоженная колония может атаковать.

Чего нельзя делать с гнездом

Гнездо не следует сбивать палкой, срывать руками, трясти ветку, на которой она расположена, или стараться быстро поместить его в пакет. Такие действия могут спровоцировать одновременный вылет большого количества шершней.

Не стоит также пытаться погрузить гнездо в ведро с водой. Для этого придется подойти к нему вплотную и манипулировать им, подвергаясь многочисленным ужалениям.

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Еще опаснее пытаться сжечь гнездо или облить его бензином, керосином или другой горючей жидкостью. Кроме приступа насекомых, возникает риск пожара.

Почему нельзя просто закрыть отверстие в стене

Если шершни поселились в полости дома, не нужно сразу заделывать отверстие, через которое они залетают внутрь. Лишенные привычного выхода насекомые могут начать искать другой путь и проникнуть в жилое помещение.

Щель закрывают уже после того, как колонии внутри нет. В дальнейшем это поможет помешать насекомым использовать то же место для проникновения в здание.

Помогают ловушки от шершней

Ловушки со сладкими приманками могут помочь поймать часть шершней, летающих участком, однако они не заменяют удаление опасно расположенного гнезда.

Устанавливать ловушки непосредственно у дверей, окон, террасы или места отдыха не стоит, поскольку запах приманки будет привлекать насекомых именно туда, где находятся люди.

Как сделать участок менее привлекательным для шершней

В теплое время года шершни могут привлекать доступные источники пищи. Поэтому мусорные баки лучше держать плотно закрытыми, не оставлять на улице открытые сладкие напитки и продукты, а опалы и перезрелые фрукты регулярно собирать.

Дом и хозяйственные постройки следует периодически осматривать. Щели у кровли, окон, труб и облицовки, через которые насекомые могут проникнуть внутрь, можно закрыть заранее. Если же через проем уже регулярно летают шершни, сначала нужно убедиться, что внутри нет активной колонии.

Что делать, если шершень ужалил

Прежде всего отойдите подальше от места, где находятся шершни, чтобы избежать повторных ужалений. Не пытайтесь отмахиваться от насекомых или возвращаться в гнездо.

Осмотрите место ужаления. Шершни обычно не оставляют жала в коже, поэтому искать и вытаскивать его, как после ужаления медоносной пчелы, преимущественно не нужно. Затем промойте пораженный участок водой, а для уменьшения боли и отека приложите холодный компресс через ткань. Холод можно держать около 10–20 минут, после чего сделать перерыв.

Место ужаления не стоит расчесывать, даже если оно сильно чешется. В большинстве случаев возникает местная реакция — боль, покраснение и припухлость вокруг пораженного участка. За состоянием человека следует наблюдать, поскольку опасная аллергическая реакция может выходить далеко за пределы места ужаления.

Немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь, если появилось затрудненное дыхание, отек губ, языка или горла, распространенная крапивница, резкая слабость, головокружение, потемнение в глазах, холодный пот, судороги или другие признаки тяжелой аллергической реакции. В Украине для вызова экстренной медицинской помощи работает номер 103, а единственный номер экстренных служб — 112.

Если человеку ранее назначили автоинъектор адреналина из-за риска анафилаксии, при появлении соответствующих симптомов его нужно использовать в соответствии с полученными медицинскими рекомендациями и все равно вызвать экстренную помощь.

Обращение к врачу нужно также после многочисленных ужалений, особенно если пострадал ребенок, пожилой человек или человек с хроническими заболеваниями. ГСЧС отдельно советует обращаться за медицинской помощью, если речь идет более чем о десяти ужалениях. Особое внимание требует и ужаление в лицо или шею, а особенно в рот или горло, поскольку отек в этом участке может препятствовать дыханию.

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