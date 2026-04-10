Как избавиться от сорняков и сохранить газон: пять проверенных и простых способов
Если вам повезло, вырыв сорняков может даже казаться своеобразной терапией. Но для большинства людей это быстрое и рутинное дело: вырвали — и уже через несколько дней те же сорняки снова возвращаются.
Когда нежелательная растительность начинает стремительно распространяться по газону, возникает соблазн применить агрессивные методы борьбы.
Однако проблема в том, что многие популярные способы уничтожения сорняков могут серьезно повредить сам газон. Именно поэтому эксперты по уходу за травяным покрытием из RealSimple советуют использовать более стратегический подход: как избавиться от сорняков эффективно, но без риска для здоровой травы.
Если вы постоянно боретесь с одними и теми же сорняками, следует изменить подход и начать действовать еще весной — до их появления.
По словам эксперта по уходу за газонами и исследователя Мэтью Кох (ScottsMiracle-Gro), лучшая стратегия борьбы с сорняками — это профилактика.
Суть проста: не дать семенам сорняков прорасти. Для этого весной, когда почва еще не слишком теплая, применяют комбинированные удобрения для газона.
Если пропустить этот этап, сорняки быстро захватят участок, и тогда придется тратить гораздо больше времени на восстановление газона, включая подсев травы.
Важно: эксперты подчеркивают, что такие средства нужно применять строго вовремя — для прорастания семян сорняков. Также их нельзя использовать одновременно с посевом новой травы, ведь это удручает ее рост.
В большинстве регионов оптимальный период — ранняя весна, когда температура стабильно держится в пределах около +10°C.
Если профилактика уже не помогла, следующий безопасный метод — ручное удаление.
Эксперт Мэтью Кох отмечает, что молодые сорняки с неглубокими корнями (например, звездочник) легко удаляются вручную. Лучше всего это делать, когда растения еще не успели зацвести и дать семена.
Чтобы облегчить процесс:
увлажните почву перед пропалкой;
или дождитесь дождя.
Мокрая земля разрыхляет корневую систему, и сорняк выходит значительно легче.
Специалист по органическому уходу за газонами Крэг Элворси советует вытягивать сорняки, когда почва влажная, аккуратно прокручивая их, чтобы достать корень полностью.
Важно: не вырывайте сорняки из сухой или твердой почвы — это может повредить сам газон.
После удаления следует сразу засеять небольшие «пустые» участки, чтобы трава быстрее восстановилась.
Лучший способ борьбы с сорняками — это не борьба, а профилактически сильный и густой газон.
Что помогает:
регулярное удобрение;
правильный полив;
системный уход и кошение.
Интересный лайфхак: косите газон чаще, но повыше.
Высокая трава:
затеняет почву и не дает сорнякам прорастать;
позволяет газонной траве разрастаться вширь;
угнетает развитие нежелательных растений.
Но низкое кошение — ошибка. Оно ослабляет газон, делает его редким и открывает пространство для сорняков.
Оптимальная высота весеннего кошения — примерно 6–10 см (в зависимости от типа травы).
Если сорняки устойчивы и не исчезают после базового ухода, можно использовать селективные гербициды.
Но важно:
выбирать средства, безопасные для вашего типа травы;
внимательно читать инструкцию;
не превышать дозировку.
Некоторые сорняки имеют глубокую корневую систему, и их невозможно полностью удалить вручную.
Самая частая ошибка — неправильное применение гербицидов, что приводит к повреждению газона, пожелтению травы или появлению «лысин».
Популярные домашние средства — уксус, сода, мыло или аммиак — часто вредят больше, чем помогают.
Эксперты предупреждают:
уксус может обжечь траву;
мыльные растворы разрушают защитный слой растений;
аммиак нарушает баланс почвы.
Такие методы могут быть уместны только на дорожках, трещинах или между плиткой, где нет газона.