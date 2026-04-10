Как избавиться от сорняков и сохранить газон: пять проверенных и простых способов

Как уничтожить сорняки без ущерба для травы / © pexels.com

Когда нежелательная растительность начинает стремительно распространяться по газону, возникает соблазн применить агрессивные методы борьбы.

Однако проблема в том, что многие популярные способы уничтожения сорняков могут серьезно повредить сам газон. Именно поэтому эксперты по уходу за травяным покрытием из RealSimple советуют использовать более стратегический подход: как избавиться от сорняков эффективно, но без риска для здоровой травы.

Если вы постоянно боретесь с одними и теми же сорняками, следует изменить подход и начать действовать еще весной — до их появления.

По словам эксперта по уходу за газонами и исследователя Мэтью Кох (ScottsMiracle-Gro), лучшая стратегия борьбы с сорняками — это профилактика.

Суть проста: не дать семенам сорняков прорасти. Для этого весной, когда почва еще не слишком теплая, применяют комбинированные удобрения для газона.

Если пропустить этот этап, сорняки быстро захватят участок, и тогда придется тратить гораздо больше времени на восстановление газона, включая подсев травы.

Важно: эксперты подчеркивают, что такие средства нужно применять строго вовремя — для прорастания семян сорняков. Также их нельзя использовать одновременно с посевом новой травы, ведь это удручает ее рост.

В большинстве регионов оптимальный период — ранняя весна, когда температура стабильно держится в пределах около +10°C.

Если профилактика уже не помогла, следующий безопасный метод — ручное удаление.

Эксперт Мэтью Кох отмечает, что молодые сорняки с неглубокими корнями (например, звездочник) легко удаляются вручную. Лучше всего это делать, когда растения еще не успели зацвести и дать семена.

Чтобы облегчить процесс:

увлажните почву перед пропалкой;

или дождитесь дождя.

Мокрая земля разрыхляет корневую систему, и сорняк выходит значительно легче.

Специалист по органическому уходу за газонами Крэг Элворси советует вытягивать сорняки, когда почва влажная, аккуратно прокручивая их, чтобы достать корень полностью.

Важно: не вырывайте сорняки из сухой или твердой почвы — это может повредить сам газон.

После удаления следует сразу засеять небольшие «пустые» участки, чтобы трава быстрее восстановилась.

Лучший способ борьбы с сорняками — это не борьба, а профилактически сильный и густой газон.

Что помогает:

регулярное удобрение;

правильный полив;

системный уход и кошение.

Интересный лайфхак: косите газон чаще, но повыше.

Высокая трава:

затеняет почву и не дает сорнякам прорастать;

позволяет газонной траве разрастаться вширь;

угнетает развитие нежелательных растений.

Но низкое кошение — ошибка. Оно ослабляет газон, делает его редким и открывает пространство для сорняков.

Оптимальная высота весеннего кошения — примерно 6–10 см (в зависимости от типа травы).

Если сорняки устойчивы и не исчезают после базового ухода, можно использовать селективные гербициды.

Но важно:

выбирать средства, безопасные для вашего типа травы;

внимательно читать инструкцию;

не превышать дозировку.

Некоторые сорняки имеют глубокую корневую систему, и их невозможно полностью удалить вручную.

Самая частая ошибка — неправильное применение гербицидов, что приводит к повреждению газона, пожелтению травы или появлению «лысин».

Популярные домашние средства — уксус, сода, мыло или аммиак — часто вредят больше, чем помогают.

Эксперты предупреждают:

уксус может обжечь траву;

мыльные растворы разрушают защитный слой растений;

аммиак нарушает баланс почвы.

Такие методы могут быть уместны только на дорожках, трещинах или между плиткой, где нет газона.