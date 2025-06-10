Как избавиться от сорняков на участке без перекапывания: они больше не будут расти

Самый эффективный способ борьбы с сорняками / © Pixabay

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Как рассказали в издании Martha Stewart, раньше с сорняками боролись исключительно вспашкой, однако современные методы являются менее трудоемкими и более эффективными.

Прежде всего, следует отметить, что перекопка в борьбе с сорняками может даже навредить. Оно предполагает механическое переворачивание верхнего слоя почвы, но во время этого процесса спрятанные в земле семена сорняков поднимаются доверху, что лишь провоцирует его прорастание. А еще лопасть разрушает структуру почвы, уменьшая содержание органики, чем ухудшаются условия для жизни полезных микроорганизмов.

Как бороться с сорняками на участке без перекапывания

Мульчирование

Самый простой способ сдержать рост сорняков. Вы можете использовать древесную щепу, кору деревьев, солому и другие природные материалы. Мульча не дает солнечному свету попадать на поверхность земли, чем сдерживает рост нежелательной растительности. Главное, чтобы слой мульчи был не менее 5-10 см.

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Картонные барьерные системы

Простой метод с использованием картона Эти системы блокируют свет, а поэтому сорняки не могут активно прорастать. Обратите внимание, что нужно использовать чистый картон, без следов скотча или глянцевой поверхности.

Ландшафтная ткань

Это специальный материал, пропускающий воздух и жидкость, но не свет. Применяют ее до или после высадки основных культур, вырезав отверстия в ткани для самого растения.

Покровные культуры

Горох или овес, а также похожие растения высевают не для получения урожая, а для того, чтобы они покрыли землю и не дали сорнякам возможности прорасти. Вдобавок после отмирания они обогащают землю полезными веществами.

Кипяток

Если у вас небольшой участок, где растут сорняки, и их нужно быстро избавиться, тогда можете залить кипяток прямо на корень вредных растений. Это безопасный и эколонический метод, особенно эффективный для очистки швов между дорожками.

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