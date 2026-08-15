Как избавиться от сорняков с помощью соды: когда популярное средство может только навредить

Сорняки

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Пищевую соду часто используют в качестве натурального средства против сорняков, однако её действие имеет существенные ограничения. Лучше всего она подходит для точечной борьбы с молодыми растениями с неглубоким корнем, а эффект зависит от погоды и правильного применения.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Как пищевая сода воздействует на сорняки

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, способствует обезвоживанию растения благодаря высокому содержанию соли. Она вытягивает влагу из сорняка, в результате чего тот постепенно повреждается и отмирает.

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По словам старшего научного сотрудника Школы интегративного растениеводства Корнельского университета Джонатана Рассела-Анелли, первые результаты после применения соды можно заметить примерно через 24–48 часов. То есть она не «сжигает» сорняки мгновенно, а действует постепенно.

Как долго сода защищает от сорняков

Если после обработки не будет дождя, пищевая сода может сохранять свою эффективность около недели. Осадки могут вымывать её, из-за чего действие средства ослабевает.

Повторно использовать соду рекомендуется после появления новых зеленых побегов. В целом необходимость в обработке может возникать примерно раз в четыре-шесть недель.

Основатель компании Rocky Mountain BioAg Брендон Т. Кейл пояснил, что сода не всегда полностью уничтожает корневую систему. Если в корне остаются влага и запас энергии, сорняк может снова начать расти.

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Против каких сорняков сода наиболее эффективна

Лучше всего этот способ работает против молодых однолетних сорняков с неглубоким корнем. В частности, сода может пригодиться для точечной обработки растений, прорастающих в трещинах дорожек или подъездных путей.

В то же время против многолетних сорняков с глубокой и развитой корневой системой она может оказаться малоэффективной. Рассел-Анелли, в частности, отметил, что сода не поможет избавиться от стойких растений, таких как плющ.

Чем пищевая сода может навредить

Важно учитывать, что сода действует неселективно. Это означает, что она способна повредить не только сорняки, но и растения, которые садовод хочет сохранить. Поэтому её рекомендуют использовать только точечно и не применять на грядках.

Частое использование соды также может негативно повлиять на почву. По словам Кейла, накопление солей может нанести вред почвенным микроорганизмам и повысить щелочность.

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Специалисты также не рекомендуют рассыпать соду в ветреную погоду, ведь порошок может попасть на соседние растения. После обработки не стоит сразу косить траву или удалять сорняки, чтобы не разнести средство по участку.

Кроме того, для того чтобы сода подействовала, необходимы тепло и активный рост растений. Поэтому в прохладное время года, в частности осенью, такой способ борьбы с сорняками будет менее эффективным.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем можно опрыскать помидоры и огурцы для защиты от фитофторы и пероноспороза.

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