Как избавиться от стойкого запаха пищи в пластиковых контейнерах: действенные методы и лайфхаки

Как убрать запах из платиковых контейнеров

Реклама

Пластиковые контейнеры — незаменимая вещь на каждой кухне, но их ячеистая структура часто впитывает ароматы пищи, особенно после хранения жирных блюд, соусов или рыбы. Этот стойкий запах может испортить настроение и мешать дальнейшему использованию тары. К счастью существуют простые и эффективные способы, которые помогут быстро вернуть контейнерам свежесть и чистоту.

Как убрать запах из пластиковых контейнеров: методы, действующие в считанные минуты

Когда необходимо быстро нейтрализовать неприятный запах, на помощь приходят обычные кухонные средства.

Одним из самых быстрых решений является использование пищевой соды. Просто насыпьте внутрь контейнера одну-две столовых ложки соды, добавьте немного теплой воды, чтобы получить густую пасту, и тщательно встряхните, распределяя смесь по всем стенкам. Сода обладает уникальными абсорбирующими свойствами, которые помогают ей буквально «впитывать» неприятные молекулы запаха. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель лимонного сока или столового уксуса — кислота дополнительно расщепит жирные остатки. Оставьте контейнер со смесью на 5-10 минут, затем тщательно промойте.

Реклама

Если же запах чрезвычайно устойчив, воспользуйтесь уксусом. Его массивная кислота разрушает источник запаха. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, заполните этим раствором контейнер, плотно закройте крышку и оставьте на 30-60 минут. Для борьбы с сильнейшим запахом можно даже оставить контейнер в растворе на всю ночь.

Кроме того, отличные дезодорирующие свойства обладают и цитрусовыми. Разрежьте пополам лимон, натрите одну половинку солью и тщательно протрите ею все внутренние стенки контейнера. Оставьте его на 10-15 минут, затем промойте. Этот способ не только устранит неприятный аромат, но и оставит после себя приятную свежесть.

Как избавиться от запаха китайского пластика: проверенные лайфхаки

Если после первой попытки запах в пластиковом контейнере все еще остается, пора применить более эффективные методы. Одним из таких проверенных способов является использование свежей кофейной гущи. Она работает как мощный природный абсорбент, способный поглощать посторонние ароматы. Достаточно просто насыпать гущу на дно контейнера, распределить равномерно ее и оставить на 10-15 минут, а затем смыть. После этого останется только приятный, едва заметный запах кофе.

Другой классический, но очень действенный метод — газета и солнечный свет. Газета имеет ячеистую структуру, которая прекрасно впитывает запахи. Сомните несколько листов, положите их в контейнер, закройте крышку и оставьте на один-два дня. Затем вымойте контейнер и поставьте его на несколько часов под прямые солнечные лучи. Ультрафиолет действует как естественный дезинфектор и эффективно устраняет остатки запаха.

Реклама

Еще одним «тяжелым» средством, способным творить чудеса, является активированный уголь. Если у вас есть несколько таблеток или маленький кусочек, просто оставьте их в закрытом контейнере на ночь. Активированный уголь является одним из мощных абсорбентов и с легкостью справится даже с самыми стойкими запахами.

Предотвращение проблемы: как избежать неприятных запахов

Лучший способ борьбы с неприятным запахом — это его предотвращение. Гораздо проще избежать проблемы, чем потом тратить время на ее устранение.

Поэтому возьмите за правило мыть контейнер сразу после использования, не позволяя остаткам еды засыхать на стенках. После мытья храните его без крышки, чтобы контейнер хорошо проветрился. Такой простой шаг не даст запахам шанса закрепиться.

Кроме того, следует задуматься о выборе материала. Если вы часто храните продукты с сильными ароматами, например чеснок, лук или томатные соусы, разумным решением будет использовать стеклянную или керамическую посуду. В отличие от пластика, эти материалы не имеют ячеистой структуры и практически не впитывают запахи. Следуя этим простым правилам, вы сможете легко поддерживать свежесть своих контейнеров и наслаждаться их практичностью без всяких неприятных сюрпризов.