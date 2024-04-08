Как избавиться от тли, не применяя химии: 9 лучших народных методов

Тля – это один из опасных вредителей, который массово поражает все овощи и запросто может погубить урожай. Эти насекомые высасывают сок молодых побегов и бутонов овощных культур. Впрочем, есть много подручных средств, которые помогут быстро справиться с проблемой. Рассказываем, как навсегда избавиться от тли на огороде, не применяя химии.

Как навсегда избавиться от тли: действенные народные методы, проверенные временем

Обычно помогают растворы и отвары, которые нужно заливать в пульверизатор и опрыскивать все растения.

9 способов избавиться от тли.

Нашатырный спирт. Разведите 2 столовых ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды и опрыскайте всю наземную часть овощных растений.

Разведите 2 столовых ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды и опрыскайте всю наземную часть овощных растений. Зола. 300 г золы залейте 5 литрами кипятка, дайте раствору остыть. Затем натрите 20 граммов хозяйственного мыла, добавьте в раствор с золой и хорошо размешайте. Готовой смесью обработайте все растения, пораженные тлей.

300 г золы залейте 5 литрами кипятка, дайте раствору остыть. Затем натрите 20 граммов хозяйственного мыла, добавьте в раствор с золой и хорошо размешайте. Готовой смесью обработайте все растения, пораженные тлей. Хрен. Возьмите корни и листья растения, мелко изрубите, залейте водой и дайте настояться несколько часов. Затем опрыскайте этой смесью все растения.

Возьмите корни и листья растения, мелко изрубите, залейте водой и дайте настояться несколько часов. Затем опрыскайте этой смесью все растения. Сосна. Нарвите 2 кг побегов сосны, сложите в ведро, залейте водой и дайте настояться 5-7 дней. Перед использованием разведите водой в пропорции 1:10 и обработайте овощи.

Нарвите 2 кг побегов сосны, сложите в ведро, залейте водой и дайте настояться 5-7 дней. Перед использованием разведите водой в пропорции 1:10 и обработайте овощи. Шелуха лука и чеснока. Соберите 100 граммов шелухи, залейте 3 литрами кипятка и дайте настояться около 4 часов. Затем разведите в ведре воды и обработайте огородные культуры, пораженные тлей.

Соберите 100 граммов шелухи, залейте 3 литрами кипятка и дайте настояться около 4 часов. Затем разведите в ведре воды и обработайте огородные культуры, пораженные тлей. Кожура мандаринов или апельсина. Килограмм кожуры надо залить ведром теплой воды и дать настояться три дня. Затем обработайте все овощи.

Килограмм кожуры надо залить ведром теплой воды и дать настояться три дня. Затем обработайте все овощи. Хозяйственное мыло. Натрите брусок мыла и растворите в ведре теплой воды. Такое средство справится с тлей за несколько часов.

Натрите брусок мыла и растворите в ведре теплой воды. Такое средство справится с тлей за несколько часов. Ромашка аптечная. Залейте килограмм сухой травы ведром теплой воды и дайте настояться 12 часов. Затем разбавьте раствор водой 1:3 и обработайте огородные культуры.

Залейте килограмм сухой травы ведром теплой воды и дайте настояться 12 часов. Затем разбавьте раствор водой 1:3 и обработайте огородные культуры. Чернобривцы. Возьмите верхнюю часть растений, измельчите, наполните половину ведра и залейте водой доверху. Дайте раствору настояться 48 часов и обработайте растения.

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Как только начнут формироваться бутоны, полейте этим раствором: тюльпаны будут яркими и долго будут цвести.