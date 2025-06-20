Как избавиться от тревоги и страха за свое будущее: метод, который действительно работает

Как избавиться от тревоги и страха за свое будущее / © www.freepik.com/free-photo

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Во времена постоянных перемен и неопределенности становится все больше людей, которые боятся за свое будущее. Этот страх перед завтрашним днем парализует, изнуряет и не позволяет наслаждаться жизнью. Однако есть простая психологическая практика, которая, как отмечают психологи, помогла многим справиться со своими тревогами и приучить мозг не «искать» проблемы там, где их нет.

Как избавиться от страха и тревоги за свое будущее: действенный метод

Этот метод называется «Якорь в настоящем», такой психологический инструмент помогает вернуть внутреннюю опору. Его суть состоит в том, что необходимо сместить фокус внимания с тревожного «а что будет завтра?» на стабильное «что есть сейчас». Таким образом, человек перестает жить в страхах за свое неопределенное будущее и возвращается к контролю над своим настоящим.

Как применять метод «Якорь в настоящем»: пошаговая инструкция

Необходимо остановиться и дышать осознанно. Выделите 5-10 минут на практику. Сядьте удобно, закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Сделайте 5 медленных вдохов и выдохов. После каждого выдоха представляйте, как тревога покидает ваше тело. Следует назвать 5 вещей, которые вы видите вокруг себя. Это поможет вам сконцентрироваться на мгновении «здесь и сейчас». К примеру: «Я вижу стол, ноутбук, шторы, дерево за окном, свои руки». Затем назовите 4 вещи, которые вы можете почувствовать физически, например: «Я чувствую одежду, которая на мне». Коснитесь ткани одежды, опоры под ногами, спинки кресла, на котором сидите. Реальные ощущения вашего тела будут служить якорем, который вернет вам контроль над своими мыслями. Назовите 3 звука, которые слышите. Это может быть пение птиц, грохот автомобиля, работа кондиционера и т.д. Звуки, которые вы слышите, это еще один уровень погружения в настоящий момент. Теперь нужно спросить себя: «Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы позаботиться о себе?» Это поможет переключиться из бесплодного переживания на конкретные действия. К примеру, сделайте себе вкусный кофе, сходите на прогулку, пообщайтесь с подругой.

Почему этот метод действительно работает

Тревога возникает тогда, когда сознание застревает в сценариях развития событий, которые вырисовывает незанятый разум. Метод «якорения» заставляет наш мозг работать над тем, чтобы вернуть контроль над своей жизнью, смещает фокус из внутренних переживаний на реальность, где большинство страхов безосновательны.

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Практиковать этот метод нужно регулярно, это поможет снизить уровень тревожности и научит мозг не бегать в будущее за проблемами.

Психологи также рекомендуют каждый вечер записывать в дневник три хороших вещи, которые с вами произошли за день. Это простое упражнение поможет укрепить внутреннее чувство стабильности и сформирует привычку замечать положительные моменты даже в сложные времена.