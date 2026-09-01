Как избавиться от улиток на огороде: что поможет защитить урожай

Испанская улитка

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Улитки могут стать настоящей проблемой для владельцев огородов и приусадебных участков. Они повреждают капусту, салат, клубнику, молодые всходы и другие растения, а при благоприятных условиях быстро распространяются по участку. Особенно много этих вредителей появляется во влажную погоду, когда почва долго не просыхает.

Отдельное внимание в последнее время привлекают большие улитки, которых часто называют испанскими. Они могут наносить значительный вред культурным растениям, поэтому борьбу лучше начинать сразу после появления первых особей.

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Почему недостаточно просто собирать улиток

Самый простой способ борьбы — собрать улиток вручную или установить для них ловушки. Это действительно помогает сократить их количество, однако решить проблему таким способом сложно.

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Дело в том, что заметные на поверхности особи — лишь часть вредителей, которые могут находиться на участке. Улитки прячутся во влажных и затененных местах, под растительными остатками, досками, камнями и комками земли. В защищенных местах они также откладывают яйца, из которых впоследствии появляется новое поколение.

Поэтому, даже если регулярно собирать взрослых особей, через некоторое время улитки могут появиться снова. Для более продолжительного результата нужно бороться не только с теми вредителями, которых легко заметить на грядках.

Какие средства помогают бороться с улитками

Если ручного сбора недостаточно, для борьбы со слизнями можно использовать специальные молюскоциды. Чаще это готовые гранулы-прелести, которые рассыпают в местах передвижения и скопления вредителей.

В Украине можно найти, например, «Лимацид», «Капкан», «СлизнеСтоп», «Патруль», «Улитка Офф» и другие средства против улиток и улиток. Они отличаются составом и способом действия: в частности, «Лимацид» содержит фосфат железа, тогда как часть других гранулированных молюскоцидов производится на основе металльдегида.

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Такие препараты обычно не нужно растворять в воде, гранулы разлагают или рассыпают в местах, где появляются улитки. Однако норма затрат, расстояние от растений и частота обработки зависят от конкретного средства. Например, для «Лимацида» производитель указывает норму 80 г на 100 м² и рекомендует на грядках размещать гранулы не ближе 10-20 см от растений.

Поэтому перед применением следует прочитать инструкцию именно к выбранному препарату и не увеличивать рекомендованную дозу. Особенно внимательно следует соблюдать правила безопасности и условия хранения, если средство содержит металльдегид

Почему важно бороться с улитками системно

Разделать участок один раз и навсегда забыть о вредителях вряд ли удастся. Если в огороде остаются благоприятные для них места, проблема может повториться.

Улитки любят влагу и тень, поэтому часто прячутся под сорняками, опавшей листвой, досками, камнями и другими лежащими на земле предметами. Уборка таких укрытий помогает сократить количество мест, где моллюски могут пережидать день и откладывать яйца.

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Особое внимание следует уделять участку в конце сезона. Растительные останки, сорняки и разнообразные укрытия лучше убирать, а места, где регулярно появляются улитки, проверять на наличие кладок.

Почему улиток становится особенно много после дождей

Влага необходима этим моллюскам для активного передвижения. Именно поэтому после продолжительных дождей их можно увидеть на грядках гораздо чаще. В сухую и жаркую погоду они преимущественно прячутся, а выходят питаться вечером, ночью или после осадков.

Эту особенность можно использовать при борьбе с вредителями. Проверять грядки и собирать улитки удобнее всего вечером или ранним утром, когда они наиболее активны. Одновременно следует осматривать затененные и влажные места, где они могут прятаться днем.

Лучший результат дает сочетание нескольких мероприятий: сбор взрослых улиток, устранение их укрытий, поиск кладок и использование специального средства там, где вредителей особенно много. Такой подход помогает не просто убрать моллюсков, которые видны на капусте или клубнике сегодня, а постепенно уменьшать их количество на всем участке.

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