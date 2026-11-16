Как избавиться от запаха домашних животных в своем доме: действенные методы, проверенные временем

Как избавиться от запаха домашних животных в квартире / © ТСН

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Запах кошек и собак может накапливаться в коврах, мягкой мебели, шторах, лежанках и даже на полу. Обычно проветривание помогает только временно, ведь источник неприятного аромата часто остается в ткани. Чтобы освежить дом, необязательно покупать дорогие ароматизаторы: есть пять простых домашних методов из доступных средств.

Пять народных способов убрать запах животных

Столовый уксус против запаха мочи на твердых поверхностях. Смешайте одну часть обыкновенного 9% уксуса с двумя частями воды. Смочите раствором тряпку и протрите загрязненный участок плитки или другой стойкой к кислоте поверхности. Через 5–10 минут протрите чистой влажной тканью и протрите насухо. Перед использованием проверьте на незаметном месте. Не применяйте уксус на мраморе, натуральном камне и деликатном покрытии.

Пищевая сода — для ковров и мягкой мебели. Если диван или ковер впитал запах животного, попробуйте сухую очистку содой. Сначала убедитесь, что поверхность сухая, затем распределите равномерно тонкий слой средства. Оставьте на 2-3 часа, а по возможности — на ночь. После этого тщательно пропылесосьте. Сода помогает поглощать легкие неприятные запахи, но не устраняет глубокие загрязнения мочой.

Хозяйственное мыло — для лежанок и тканевых аксессуаров. Небольшое количество мыла натрите на терке и растворите в теплой воде. Полученным раствором обработайте небольшие загрязненные участки ткани, после чего тщательно смойте чистой водой. Если материал позволяет стирать машину, лучше постирать лежанку или чехол в соответствии с рекомендациями на этикетке и полностью высушить.

Пищевая сода во время стирки — для пледов и покрывал. Текстиль, на котором часто отдыхает домашний питомец, накапливает шерсть и специфический запах. Чтобы освежить вещи, добавьте примерно 100–150 г пищевой соды к обычному стиральному средству и постирайте ткань в соответствии с инструкцией производителя. Не используйте этот способ для материалов, которым сода противопоказана. После стирки хорошо высушите вещи на открытом воздухе.

Активированный уголь — для поглощения запахов в помещении. Размельчите несколько таблеток активированного угля или используйте его гранулы и насыпьте в небольшую открытую емкость. Поставьте ее в месте, где животное не сможет получить содержимое. Уголь способен поглощать часть летучих веществ и помогает уменьшить легкие посторонние запахи в небольшом пространстве. Периодически заменяйте его.

Как не допустить возвращения неприятного запаха

Самое важное — регулярно стирать лежанки, пледы и чехлы, убирать шерсть из мебели и своевременно очищать кошачий лоток. Свежие пятна мочи нужно сразу промокнуть бумажными полотенцами, не растирая их по поверхности.

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Если запах проник в наполнитель дивана или основание ковра, народных средств может быть недостаточно. В таком случае лучше воспользоваться специальным энзимным очистителем, который расщепляет органические компоненты мочи.

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Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами, а также не добавляйте эфирные масла для ароматизации: некоторые из них токсичны для кошек и могут быть опасны для других домашних животных.

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