- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Как избавиться от запаха пота на одежде без стирки: полезный трюк, о котором никто не знает
Многим знакома ситуация: любимая рубашка или платье еще чистые, но запах пота уже ощущается. Не всегда есть время на стирку или возможность унести вещь в химчистку. К счастью, существует простой и эффективный способ избавиться от этой передряги без воды и порошка.
Как убрать запах пота из одежды без стирки и химчистки: полезный трюк
Секретный трюк — это пищевая сода и уксусная пара. Лучше всего нейтрализует запах пота в сочетании этих двух доступных средств, но важно правильно их использовать.
Посыпьте проблемные зоны — подмышки, воротничок, манжеты, пищевой содой. Она абсорбирует излишнюю влагу и неприятный аромат.
Поставьте рядом с вещью открытое блюдце с уксусом. Одежду не нужно мочить, достаточно, чтобы она несколько часов побывала в закрытом пространстве — шкафу или большом пакете, где будут распространяться уксусные пары.
Проветрите одежду. После такой «сухой обработки» запах пота исчезнет, а уксусный аромат быстро выветрится.
Как еще можно избавиться от запаха пота на одежде без стирки
Если времени мало, можно воспользоваться спреем из воды и спирта. Надо развести составляющие в пропорции 1:1 и опрыскать проблемные места. Такое средство обеззараживает ткань и устраняет запах мгновенно.
Для вещей из деликатных тканей — шелка и кашемира, лучше использовать эфирное масло лаванды или чайного дерева, разведенное в воде в пульверизаторе.
Чтобы запах не возвращался, важно хранить одежду в хорошо проветриваемом шкафу и использовать натуральные ароматизаторы — мешочки с лавандой или сухой цитрусовой кожурой.