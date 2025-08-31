Как избавиться от запаха пота на одежде без стирки: полезный трюк, о котором никто не знает

Как избавиться от запаха пота без химчистки и стирки / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Как убрать запах пота из одежды без стирки и химчистки: полезный трюк

Секретный трюк — это пищевая сода и уксусная пара. Лучше всего нейтрализует запах пота в сочетании этих двух доступных средств, но важно правильно их использовать.

Посыпьте проблемные зоны — подмышки, воротничок, манжеты, пищевой содой. Она абсорбирует излишнюю влагу и неприятный аромат.

Поставьте рядом с вещью открытое блюдце с уксусом. Одежду не нужно мочить, достаточно, чтобы она несколько часов побывала в закрытом пространстве — шкафу или большом пакете, где будут распространяться уксусные пары.

Проветрите одежду. После такой «сухой обработки» запах пота исчезнет, а уксусный аромат быстро выветрится.

Как еще можно избавиться от запаха пота на одежде без стирки

Если времени мало, можно воспользоваться спреем из воды и спирта. Надо развести составляющие в пропорции 1:1 и опрыскать проблемные места. Такое средство обеззараживает ткань и устраняет запах мгновенно.

Для вещей из деликатных тканей — шелка и кашемира, лучше использовать эфирное масло лаванды или чайного дерева, разведенное в воде в пульверизаторе.

Реклама

Чтобы запах не возвращался, важно хранить одежду в хорошо проветриваемом шкафу и использовать натуральные ароматизаторы — мешочки с лавандой или сухой цитрусовой кожурой.