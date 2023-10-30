Как избавиться от запаха пота на верхней одежде с подмышек без стирки: 7 простых способов

Что делать, чтобы избавиться от запаха пота с подмышек и на других участках верхней одежды

Самый простой и эффективный способ убрать лишние запахи с верхней одежды – это, конечно, ее постирать. Но не всегда можно это делать и есть такая возможность. В таких случаях можно прибегнуть к подручным средствам.

Как удалить запах пота с одежды без стирки

Сода. Сделать пасту из соды, нанести на те участки, которые сильно загрязнены. Затем хорошо потереть и оставить на 30 минут. После этого убрать соду. Если сода остается, можно добавить немного воды, растереть и смыть. Также можно использовать соду для сухой чистки с изнаночной стороны вещи. Вотрите порошок в проблемное место и через несколько минут встряхните его щеткой. Лимон. Выжать сок, смешать его с небольшим количеством воды и нанести на загрязненные места. Больше никаких манипуляций не требуется. Остается только подождать, пока вещь не высохнет. Спирт. В небольшой емкости смешать 1 ст. соли, 1 ч. л нашатыря и 200 мл воды. Аккуратно нанести смесь на проблемную зону. Подождать немного, ватным тампоном промокнуть влагу, просушить вещь. Этот способ не подходит для деликатных тканей. Убрать запах пота с одежды без стирки поможет обычная водка. Ее наносят на нужный участок обильно смоченным тампоном, оставляют на пару часов. Затем почистить паровым утюгом. Уксус. Пищевый уксус хорошо удаляет запахи, нужно лишь сбрызнуть проблемное место 9% уксуса. Не подходит метод для щекотливых тканей. Морозилка. Поместите вещь в морозилку на 2-3 часа и запах пота исчезнет.

Применять вышеперечисленные способы целесообразно в условиях нехватки времени или возможности, но не постоянно. Время от времени любую вещь нужно стирать или отдавать в химчистку.

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