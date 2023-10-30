Как избавиться от запаха пота на верхней одежде с подмышек без стирки: 7 простых способов

Что делать, чтобы избавиться от запаха пота с подмышек и на других участках верхней одежды
Самый простой и эффективный способ убрать лишние запахи с верхней одежды – это, конечно, ее постирать. Но не всегда можно это делать и есть такая возможность. В таких случаях можно прибегнуть к подручным средствам.
Как удалить запах пота с одежды без стирки
- Сода. Сделать пасту из соды, нанести на те участки, которые сильно загрязнены. Затем хорошо потереть и оставить на 30 минут. После этого убрать соду. Если сода остается, можно добавить немного воды, растереть и смыть.
- Также можно использовать соду для сухой чистки с изнаночной стороны вещи. Вотрите порошок в проблемное место и через несколько минут встряхните его щеткой.
- Лимон. Выжать сок, смешать его с небольшим количеством воды и нанести на загрязненные места. Больше никаких манипуляций не требуется. Остается только подождать, пока вещь не высохнет.
- Спирт. В небольшой емкости смешать 1 ст. соли, 1 ч. л нашатыря и 200 мл воды. Аккуратно нанести смесь на проблемную зону. Подождать немного, ватным тампоном промокнуть влагу, просушить вещь. Этот способ не подходит для деликатных тканей.
- Убрать запах пота с одежды без стирки поможет обычная водка. Ее наносят на нужный участок обильно смоченным тампоном, оставляют на пару часов. Затем почистить паровым утюгом.
- Уксус. Пищевый уксус хорошо удаляет запахи, нужно лишь сбрызнуть проблемное место 9% уксуса. Не подходит метод для щекотливых тканей.
- Морозилка. Поместите вещь в морозилку на 2-3 часа и запах пота исчезнет.
Применять вышеперечисленные способы целесообразно в условиях нехватки времени или возможности, но не постоянно. Время от времени любую вещь нужно стирать или отдавать в химчистку.
Читайте также: