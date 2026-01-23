ТСН в социальных сетях

703
2 мин

Как избавиться от запаха старости и затхлости в доме: секретный трюк, который действительно работает

Простой домашний способ поможет освежить воздух в доме, устранить неприятные запахи и создать чувство комфорта без химических освежителей.

Вера Хмельницкая
Как освежить воздух дома

Как освежить воздух дома / © www.freepik.com/free-photo

Иногда даже в чистой квартире может появляться запах затхлости или старости. Это не всегда связано с грязью или беспорядком. Причина часто кроется во влажных тканях, застоявшемся воздухе, мебели, коврах и шторах, которые накапливают запахи годами. Но существует простой трюк, который не нуждается в дорогих средствах и работает гораздо эффективнее магазинных освежителей.

Как избавиться от запаха старости и затхлости в доме

Вам понадобятся всего три вещи:

  • пищевая сода;

  • несколько лавровых листьев или веточка розмарина;

  • небольшая жаростойкая мисочка или металлическая крышка.

В мисочку насыпьте 2-3 столовых ложки соды и положите сверху измельченные лавровые листья. Затем немного прогрейте эту смесь на сухой сковороде или над свечой в течение 2 минут, пока не появится приятный аромат.

Сода во время нагревания активно поглощает неприятные запахи, а лавр или розмарин наполняют воздух свежими эфирными нотами. Это сочетание не маскирует затхлость, а буквально изменяет запах в помещении.

Почему этот способ работает лучше спреев

Большинство магазинных ароматизаторов просто накладывают запах на запах. Спустя время они смешиваются, и в результате становится еще хуже. Сода же действует как естественный абсорбент: она впитывает молекулы, вызывающие неприятный аромат.

Ароматные травы не перегружают воздух, а создают легкое чувство чистоты, подобно свежему дыханию после проветривания в лесу.

Где лучше использовать этот трюк

Особенно эффективно этот метод работает:

  • в ванной;

  • на кухне после приготовления;

  • в коридоре с обувью;

  • в спальне со старыми шкафами;

  • в помещениях с плохой вентиляцией.

Достаточно провести процедуру раз в 10 дней, и воздух в доме станет заметно легче.

