Как избавиться от запаха старости в доме: эффективные домашние средства, которые реально работают

Запах старости — невидимый, но упрямый «острый намек» на возраст помещения, часто портящий впечатление даже от дорогого интерьера. Этот характерный аромат может появиться в комнатах, где скапливается пыль, есть старые вещи, текстиль и отсутствует достаточная вентиляция. Однако не стоит расстраиваться, от этой проблемы очень легко избавиться. Рассказываем, какие проверенные средства помогут вернуть в ваш дом чистоту и свежесть.

Уксусная вода. Столовый уксус — универсальное средство для устранения стойких запахов. Смешайте 2–3 столовых ложки уксуса со стаканом воды, перелейте в пульверизатор и обработайте мебель, подоконники, стены, текстиль и другие поверхности. Особенно уделите внимание углам, местам под мебелью, занавескам и коврам — именно там запах накапливается больше всего. Уксус нейтрализует молекулы противного аромата и не оставляет следов после высыхания.

Слабый раствор марганцовки безопасен для цветных поверхностей, не оставляет пятен и одновременно прекрасно обеззараживает и убирает затхлые ароматы. Протрите раствором мебель, пол, шкафы, пластиковые элементы — и результат вас непременно удивит. Ведь от запаха старости не останется и следа.

Сода с эфирными маслами. Смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с несколькими каплями эфирного масла лаванды, лимона или чайного дерева. Рассыпьте смесь в тканевые мешочки или небольшие открытые емкости и разместите в шкафах, полках и подоконниках. Сода поглощает влагу и запахи, а эфирные масла будут придавать помещению приятный аромат.

Аммиак для глубокой очистки. Небольшое количество нашатырного спирта, растворенного в воде (чайная ложка на литру), эффективно борется со стойким запахом старости, особенно в местах, где есть старые пятна или затхлость, например, кладовые или комоды со старыми вещами. После обработки обязательно проветрите помещение.

Активированный уголь. Толчите таблетки активированного угля и насыпьте в открытые емкости. Поставьте их в шкафы, подоконники или под мебель. Уголь впитывает избыточную влагу и неприятные запахи, не оставляя ни одного аромата.