- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 3353
- Время на прочтение
- 2 мин
Как избавиться от запаха сырой рыбы перед приготовлением: больше никакой вони
Рыбу любят готовить все хозяйки, ведь она очень вкусная и невероятно полезная. Однако ее характерный запах иногда становится настоящим испытанием, потому что его переносят далеко не все. Есть несколько индийских методов, которые помогут быстро решить проблему.
Чтобы быстро избавиться от неприятного запаха свежей рыбы, можно воспользоваться полезными кулинарными трюками, которые предлагают индийские повара. Все, что для этого нужно, обязательно найдется на вашей кухне. Об этом пишет ресурс klopotenko.com.
Как убрать рыбный запах перед приготовлением: простые и эффективные способы
Куркума с солью. Перед приготовлением рыбы натрите ее смесью кухонной соли и куркумы. Оставьте на 30 минут. Такой маринад не только убивает бактерии в рыбе, но и «глушит» нежелательный запах благодаря насыщенному аромату куркумы.
Лимонный сок или яблочный уксус. Кислота лимонного сока и уксуса взаимодействует с триметиламином — соединением, которое является виновником рыбного запаха. Замочите филе на 10–15 минут в лимонном или уксусном растворе — и от неприятного аромата не останется даже следа. А цитрусовая нотка сделает вкус рыбы гораздо приятнее.
Паста из нутовой муки. Если у вас вдруг на кухне есть нутовая мука, смешайте ее с водой до образования пастообразной смеси и нанесите на рыбу. Через 10 минут промойте прохладной водой. Таким способом можно удалить остатки жира и нейтрализовать неприятный рыбный запах.
Молоко. Да, метод может показаться несколько странным, но он крайне эффективен. Надо замочить рыбу в обычном молоке на 20 минут. За это время белковое соединение казеин, содержащееся в молоке, «свяжет» молекулы, вызывающие неприятный запах. После такой «ванны» рыбу достаточно промыть водой.
Имбирь с чесноком обладают мощными антисептическими свойствами и выразительным ароматом, поэтому легко нивелируют неприятный запах сырой рыбы. Натрите корень имбиря и несколько зубчиков чеснока, смешайте и намажьте этой душистой смесью рыбу. Через 10–15 минут специфический запах исчезнет, а готовое блюдо приобретет пикантный привкус.