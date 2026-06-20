Как избавиться от запаха в стиральной машине: что нужно почистить в первую очередь

Как избавиться от запаха в стиральной машине: / © pexels.com

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Неприятный запах из стиральной машины часто появляется не из-за самой техники, а из-за влаги, остатка порошка, кондиционера, грязь и ворс, которые накапливаются внутри. Чаще источник запаха скрывается в резиновой манжете, лотке для средств, фильтре или барабане. Если очистить эти места и изменить несколько привычек после стирки, запах можно заметно снизить или убрать полностью.

ТСН.ua делится полезными советами.

Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть

После стирки внутри машины остается влага. Если дверцу сразу же закрывать, а лоток для порошка не просушивать, внутри создаются идеальные условия для запаха.

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Со временем в машине скапливаются остатки стирального средства, кондиционера для белья, ворс, волос, грязь из вещей и мыльный налет. Все это может оседать в резиновой манжете, лотке, фильтре и внутренних деталях.

Особенно часто запах появляется, если стирать преимущественно на низких температурах и использовать слишком много средства.

1. Сначала проверьте резиновую манжету

Резиновая манжета у дверцы – одно из главных мест, где накапливается грязь. В складках могут оставаться вода, ворс, монеты, волосы, кусочки бумаги из карманов и остатки моющих средств.

Осторожно отверните резину и проверьте складки. Если там есть грязь или скользкий налет, протрите манжету влажной тряпкой. Для более сильного загрязнения можно использовать теплую воду с небольшим количеством моющего средства.

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После очистки протрите резину досуха. Именно влага в манжете часто дает затхлый запах после стирки.

2. Извлеките и помойте лоток для порошка.

Лоток для порошка и кондиционера часто становится источником запаха. В нем остаются комочки порошка, скользкий налет от геля или кондиционера, а иногда и плесень в труднодоступных углах.

Извлеките лоток, промойте его теплой водой и почистите старой зубной щеткой. Особое внимание уделите отсеку для кондиционера – там налет скапливается очень быстро.

Также следует протереть нишу, куда вставляется лоток. Там тоже могут быть грязь и остатки средств.

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3. Очистите фильтр сливного насоса.

Если запах не исчезает, следует проверить фильтр. В нем могут скапливаться нити, ворс, волосы, мелкие предметы из карманов и остатки грязи.

Обычно фильтр расположен внизу стиральной машины за маленькой крышкой. Перед откручиванием подставьте невысокую емкость или положите полотенце, потому что вода может вытекать.

Осторожно открутите фильтр, извлеките мусор, промойте деталь и поверните ее на место. Если фильтр давно не чистили, то он может быть причиной затхлого запаха.

4. Запустите пустую стирку на высокой температуре

После очищения манжеты, лотка и фильтра можно запустить цикл стирки без белья. Выберите высокую температуру, если это разрешает инструкция к вашей машине.

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Для очистки можно использовать специальное средство для стиральных машин. Он помогает убрать налет и остатки средств внутри барабана и системы.

Не стоит сыпать много порошка «для лучшего эффекта» – избыток средства может только добавить новый налет.

5. Не забывайте о дверях после стирки

После каждой стирки дверцу лучше оставлять приоткрытой. Так влага быстрее улетучивается, а внутри не появляется затхлый запах.

Также полезно оставлять чуть-чуть открытым лоток для порошка, чтобы он просыхал. Если лоток постоянно влажный, на нем быстрее появляется налет.

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6. Не перебирайте с порошком и кондиционером

Избыток стирального средства не делает вещи более чистыми, зато может оставаться внутри машины. Особенно это касается гелей и кондиционеров: они могут создавать липкий налет, к которому прилипает грязь.

Добавляйте средства по инструкции и учитывайте количество белья. Если вещей немного, полная доза порошка или геля не требуется.

7. Чаще стирайте полотенца и спортивную одежду отдельно

Полотенца, тряпки, спортивная одежда и вещи, сильно пропитанные потом, могут оставлять больше запаха и грязи в машине. Если часто стирать их при низкой температуре, запах может накапливаться.

Такие вещи лучше не держать долго в барабане до или после стирки. Вынимайте белье сразу после завершения цикла, потому что мокрые вещи очень быстро пахнут затхлостью.

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Чего не стоит делать

Не стоит постоянно держать дверцу машины закрытой, если внутри еще влажно. Также не нужно заливать в барабан агрессивные средства наугад – они могут повредить резиновые детали или оставить резкий запах.

Не смешивайте разные химические средства между собой. Особенно осторожно следует быть с хлорными средствами, уксусом и другими очистителями: их не следует совмещать без инструкции производителя.

Как часто чистить стиральную машину

Манжету лучше протирать регулярно, особенно если после стирки в ней остается вода. Лоток для порошка можно промывать раз в несколько недель или почаще, если заметен налет.

Фильтр обычно чистят раз в несколько месяцев, но если машина начала плохо сливать воду или появился запах, проверить его следует сразу.

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Пустой цикл очистки можно запускать периодически, в зависимости от того, как часто вы используете машину и какие средства применяете.

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