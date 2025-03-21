Как избавиться от желтых пятен на белых подушках без стирки и отбеливателя: два натуральных ингредиента

Подушки следует очищать хотя бы раз в несколько месяцев, ведь в противном случае в них могут скапливаться микробы. Однако есть легкий способ помыть их без применения агрессивных химикатов или стиральной машины.

Об интересных способах рассказали в издании Express.

Подушки часто остаются без внимания, когда мы постирают постельное белье, но если не очищать их регулярно, они могут стать одними из самых грязных элементов кровати. Поскольку мы ежедневно кладем голову на подушку, она может впитывать пот, отмершие клетки кожи и так далее, а с наступлением весны еще и копить пыльцу.

Если подушки не чистить, они становятся местом скопления бактерий, раздражающих кожу, создавать неприятный запах, привлекать пылевых клещей или даже усугублять аллергические симптомы. Эксперт по уборке Давид Смит из компании Down and Feather объяснил, что для того чтобы правильно вымыть подушки, не обязательно использовать сильные химические средства или стиральную машину.

Один из самых простых методов очистки подушек – это создать домашнюю смесь из лимонного сока и соды. Такая смесь очистит ткань и избавится от желтых пятен, которые появляются из-за бактерий. Сделайте пасту из лимонного сока и пищевой соды, затем осторожно нанесите ее на желтые пятна.

Лимонный сок содержит природную кислоту, которая обладает отбеливающим и антисептическим эффектом, благодаря чему уничтожает микробы на подушках.

Пищевая сода помогает разлагать масла и загрязнения на подушках, одновременно прекрасно поглощая влагу, оказавшуюся внутри ткани.

Просто посыпьте достаточно пищевой соды на грязную подушку. Затем выжмите несколько лимонов прямо на соду. Лучше всего использовать свежие лимоны, поскольку их сок будет более эффективным, чем магазинный.

Когда лимонный сок и сода смешаются, они могут начать пениться, проникая в ткань, но это не помешает подушке. Оставьте подушку хотя бы на 30 минут, чтобы пятна растворились, а бактерии уничтожились.

После этого, с помощью мягкой ткани, осторожно протрите подушку и удалите остатки грязи из ткани. Затем вы можете просто постирать ее в стиральной машине или быстро замочить в горячей воде, чтобы промыть хорошо.

Повесьте подушку для высыхания и когда она полностью высохнет, вы увидите, что она выглядит гораздо белее, отличается свежим ароматом и полностью очищена от бактерий.

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