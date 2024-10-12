Как избавиться от желтых пятен на подушках за несколько минут: помогут копеечные средства

Эти полезные советы помогут на отлично справиться с проблемой, вам не нужно будет стирать подушки.

Со временем на подушках появляются желтые пятна от пота, средств для кожи и волос, от которых не так просто избавиться. Чтобы не стирать подушку или нести в химчистку, сообразительные хозяйки придумали кучу способов для удаления едких желтых и серых пятен. Рассказываем, как за несколько минут избавиться от желтых пятен на подушках с помощью копеечных средств.

Как избавиться от желтых пятен на подушках без стирки

Пищевая сода и уксус. Эта смесь не только на отлично справится с пятнами, но и устранит все неприятные запахи из ваших подушек. Налейте на пятно немного обыкновенного столового уксуса и оставьте на 2 минуты, пока он хорошо пропитается. Затем смешайте немного уксуса с содой в пропорции 1:1, чтобы образовалась пастообразная смесь. Натрите все загрязненные места на подушках этой пастой и подождите 10 минут, затем соберите остатки соды влажной губкой.

Эта смесь не только на отлично справится с пятнами, но и устранит все неприятные запахи из ваших подушек. Налейте на пятно немного обыкновенного столового уксуса и оставьте на 2 минуты, пока он хорошо пропитается. Затем смешайте немного уксуса с содой в пропорции 1:1, чтобы образовалась пастообразная смесь. Натрите все загрязненные места на подушках этой пастой и подождите 10 минут, затем соберите остатки соды влажной губкой. Пищевая сода и эфирное масло. С помощью такой смеси можно удалить появившиеся недавно пятна. Возьмите чуть-чуть соды и добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом, хорошо перемешайте до образования пасты. Нанесите смесь на проблемные места и оставьте на полчаса. Затем осторожно уберите остатки соды влажной губкой.

С помощью такой смеси можно удалить появившиеся недавно пятна. Возьмите чуть-чуть соды и добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом, хорошо перемешайте до образования пасты. Нанесите смесь на проблемные места и оставьте на полчаса. Затем осторожно уберите остатки соды влажной губкой. Лимонный сок благодаря своей кислоте имеет отбеливающий эффект, поэтому отлично справится с желтыми и серыми пятнами, а также оставит после себя хороший цитрусовый аромат. Смешайте теплую воду и лимонный сок в пропорции 2:1, нанесите раствор на запятнанные места. Дайте несколько минут отработать и протрите влажной губкой обработанные пятна, при необходимости повторите процедуру.

благодаря своей кислоте имеет отбеливающий эффект, поэтому отлично справится с желтыми и серыми пятнами, а также оставит после себя хороший цитрусовый аромат. Смешайте теплую воду и лимонный сок в пропорции 2:1, нанесите раствор на запятнанные места. Дайте несколько минут отработать и протрите влажной губкой обработанные пятна, при необходимости повторите процедуру. Соль и лимонный сок. Возьмите лимон, разрежьте пополам, выжмите из половинок сок на желтые пятна. Когда сок пропитается, посыпьте все обработанные места солью. Затем возьмите сухую губку и осторожно потрите пятна, пока они не исчезнут. Остатки соли уберите влажной салфеткой или губкой.

Возьмите лимон, разрежьте пополам, выжмите из половинок сок на желтые пятна. Когда сок пропитается, посыпьте все обработанные места солью. Затем возьмите сухую губку и осторожно потрите пятна, пока они не исчезнут. Остатки соли уберите влажной салфеткой или губкой. Пылесос и сода. Подушку нужно положить на ровную поверхность. Посыпьте все запятнанные места содой и оставьте на 3-4 часа. Затем пропылетесь подушку и протрите влажной салфеткой и губкой.

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