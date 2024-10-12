Как избавиться от желтых пятен на подушках за несколько минут: помогут копеечные средства

Эти полезные советы помогут на отлично справиться с проблемой, вам не нужно будет стирать подушки.
Со временем на подушках появляются желтые пятна от пота, средств для кожи и волос, от которых не так просто избавиться. Чтобы не стирать подушку или нести в химчистку, сообразительные хозяйки придумали кучу способов для удаления едких желтых и серых пятен. Рассказываем, как за несколько минут избавиться от желтых пятен на подушках с помощью копеечных средств.
Как избавиться от желтых пятен на подушках без стирки
- Пищевая сода и уксус. Эта смесь не только на отлично справится с пятнами, но и устранит все неприятные запахи из ваших подушек. Налейте на пятно немного обыкновенного столового уксуса и оставьте на 2 минуты, пока он хорошо пропитается. Затем смешайте немного уксуса с содой в пропорции 1:1, чтобы образовалась пастообразная смесь. Натрите все загрязненные места на подушках этой пастой и подождите 10 минут, затем соберите остатки соды влажной губкой.
- Пищевая сода и эфирное масло. С помощью такой смеси можно удалить появившиеся недавно пятна. Возьмите чуть-чуть соды и добавьте несколько капель масла со своим любимым запахом, хорошо перемешайте до образования пасты. Нанесите смесь на проблемные места и оставьте на полчаса. Затем осторожно уберите остатки соды влажной губкой.
- Лимонный сок благодаря своей кислоте имеет отбеливающий эффект, поэтому отлично справится с желтыми и серыми пятнами, а также оставит после себя хороший цитрусовый аромат. Смешайте теплую воду и лимонный сок в пропорции 2:1, нанесите раствор на запятнанные места. Дайте несколько минут отработать и протрите влажной губкой обработанные пятна, при необходимости повторите процедуру.
- Соль и лимонный сок. Возьмите лимон, разрежьте пополам, выжмите из половинок сок на желтые пятна. Когда сок пропитается, посыпьте все обработанные места солью. Затем возьмите сухую губку и осторожно потрите пятна, пока они не исчезнут. Остатки соли уберите влажной салфеткой или губкой.
- Пылесос и сода. Подушку нужно положить на ровную поверхность. Посыпьте все запятнанные места содой и оставьте на 3-4 часа. Затем пропылетесь подушку и протрите влажной салфеткой и губкой.
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