Как избавиться от жирных волос в домашних условиях

Жирные волосы- что делать

Почему волосы быстро становятся жирными

Основной причиной массного блеска является себум — естественный секрет, который производят сальные железы для увлажнения эпидермиса. Чрезмерная активность этих желез приводит к тому, что прическа теряет объем уже через несколько часов после мытья.

На этот процесс влияют гены, гормональный фон, особенно уровень андрогенов и состояние пищеварительной системы.

Тонкие волосы загрязняются быстрее, потому что кожное сало мгновенно распределяется по всей длине прядей.

Также чрезмерное потребление сладостей и фастфуда, высокий гликемический индекс продуктов стимулирует выработку жира.

Если на гены и гормоны мы повлиять не можем, то ограничить потребление углеводов вполне. Больше всего в наших силах — наладить правильный уход за волосами.

Как правильно очищать жирные волосы

Многие допускают ошибку, используя слишком агрессивные шампуни с жесткими сульфатами, которые вымывают липидный слой. Кожа воспринимает это как сигнал к самозащите и начинает выделять еще больше себума.

Трихологи советуют выбирать мягкие средства с нейтральным ph или специальные линейки с добавлением цинка, крапивы или салициловой кислоты.

Также хорошо подходят детские шампуни, они не отягощают волосы, не раздражают кожу головы и не содержат агрессивных ароматов. Шампуни против жирности можно использовать, если они вам подходят, но не чаще одного-двух раз в неделю.

Мыть голову лучше теплой, а не горячей водой, чтобы не стимулировать кровообращение в железах.

Идеальным временем для мытья является утро, поскольку ночью регенерация и выделение секрета происходят интенсивнее всего.

Как часто следует мыть жирные волосы

Частота очищения головы индивидуальна и зависит от особенностей вашей кожи и структуры прядей.

Если вы чувствуете дискомфорт и видите несвежесть ежедневно, то ежедневная мойка вполне приемлема и безопасна для здоровья. Следует помнить, что популярное мнение о возможности «приучить» волосы к более реже мытью не имеет под собой научного обоснования. Поскольку активность сальных желез обычно обусловлена генетикой или внутренним гормональным состоянием, попытки искусственно отложить гигиеническую процедуру не изменят физиологию, а лишь приведут к накоплению себума и раздражению кожи.

Эффективные домашние методы борьбы с жирностью волос

Использование лечебной глины является одним из лучших способов глубокой очистки, поскольку она абсорбирует излишки себума и удаляет загрязнение с пор. Для достижения стабильного результата достаточно делать глиняную маску раз в несколько недель.

Натуральный яблочный уксус помогает восстановить естественный кислотно-щелочной баланс кожи и возвращает прядям здоровый блеск. Для приготовления ополаскивателя следует растворить пару ложек уксуса в литре чистой воды и использовать это средство после каждого мытья.

Отвар аптечной ромашки прекрасно успокаивает раздраженный эпидермис и устраняет ощущение зуда, поэтому его рекомендуют использовать как финальный этап водных процедур.

Ошибки в уходе за жирными волосами, которых следует избегать

Старайтесь реже касаться волосами руками и избегайте слишком частого расчесывания в течение дня.

Чрезмерная стимуляция кожи головы горячей водой или злоупотребление средствами для стайлинга лишь ускоряют появление блеска.

Важно регулярно мыть свои гребешки и щетки, ведь на их поверхности быстро накапливаются остатки кожного жира и средств для укладки.

Оптимальным временем для гигиены является утро, поскольку ночью сальные железы работают очень активно, из-за чего волосы могут выглядеть несвежими уже сразу после пробуждения.

Советы по укладке жирных волос

Если вам нужно срочно привести себя в порядок, воспользуйтесь сухим шампунем, но наносите его только на прикорневую зону.

Смена пробора на противоположную сторону мгновенно создаст визуальный объем.

Лучшим вариантом для жирного типа волос являются текстурированные укладки — легкие локоны, небрежный пучок или объемная коса. Такие прически гораздо лучше держат форму и маскируют несвежесть корней.

Использование аксессуаров, таких как стильные повязки или широкие обручи, поможет создать праздничный образ и скрыть мелкие недостатки.