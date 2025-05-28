Жук-стригун: чем бороться / © commons.wikimedia.org

Реклама

Кусочки растений, которые откусывает жук-стригун, он позже затягивает к своим норкам, чтобы прокормить следующее поколение вредителей.

Этот жук опасен тем, что может вредить практически любым растениям на вашем участке. Его интересуют как огородные культуры, побеги клубники, молодой виноград, так и декоративные цветы. Но особенно от этих вредителей страдают подсолнечники и кукуруза.

С наступлением весны эти жуки готовят норки, где самки откладывают яйца. Поэтому от июня до конца лета следует ожидать нашествия вредителей у себя на огороде, в саду или на клумбе.

Реклама

Очень важно бороться с жуками-стригунами с помощью химических и народных средств. Если этого не делать, то спустя некоторое время можно заметить, что урожая вообще нет, потому что все растения съели эти вредители.

Как избавиться от жука-стригуна на огороде? Самым эффективным решением, говорят эксперты, является перекапывание почвы, так можно обнаружить норки и избавиться от личинок. Таким образом, жуков на участке станет значительно меньше.

Также норки обрабатывают смесью "Липосама", "Актофита" и "Битоксибациллина" раз в 3-4 дня. При обработке в землю вкапывают бутылки с водой, куда добавляют небольшое количество старого масла.

А еще специалисты советуют полить землю на огороде Боверином и Метаризином весной, а затем еще раз осенью. Благодаря этим жидкостям можно избавиться от жука-стригуна.

Реклама

Читайте также: