Как избежать боли в ушах во время полета — лучшие советы пассажиров

Действенные советы путешественников, которые помогают быстро выровнять давление во время поездки в самолете.

Как избежать боли в ушах во время полета — лучшие советы пассажиров

Лайфгаки для пассажиров

Боль или заложенность в ушах во время авиаперелетов — одна из самых распространенных проблем среди пассажиров. Причина состоит в резких перепадах атмосферного давления, когда организм не успевает быстро его выровнять. В результате возникает дискомфорт, особенно при взлете и посадке.

Путешественники поделились простыми способами, помогающими уменьшить неприятные ощущения в Threads.

Один из самых эффективных методов — маневр Вальсальвы. Для этого нужно глубоко вдохнуть, зажать нос, закрыть рот и осторожно выдохнуть через нос. Такое действие помогает выровнять давление в среднем ухе.

Также пассажирам советуют во время полета жевать жвачку или сосать леденцы. Это стимулирует глотание, что способствует естественной регулировке давления. Аналогичный эффект дают частые глотательные движения и зевота.

Некоторые путешественники используют наушники с шумоподавлением или специальные беруши, которые уменьшают чувство давления и делают перелет более комфортным. Полезной привычкой также является питье воды маленькими глотками — это дополнительно активирует работу слуховой трубы.

Специалисты и опытные пассажиры отмечают: во время взлета и посадки лучше бодрствовать. Именно в эти моменты давление изменяется быстрее всего, и организму нужно активно проглатывать или двигать челюстью для его выравнивания. Во время сна эти процессы замедляются, что может усугубить заложенность или боль в ушах.

Такие простые лайфгаки помогают значительно легче переносить авиаперелеты и избегать неприятного дискомфорта.

