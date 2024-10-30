Как избежать брызг во время жарки на масле: положите в сковороду всего одну вещь

Большинство продуктов мы жарим именно на масле, которое постоянно брызгает на плиту, стены, пол, оставляя по себе тяжело выводимые массные пятна. А когда раскаленный продукт попадает на кожу, может привести к появлению ожогов. Можно ли избежать брызг во время жарки?

Проблема разбрызгивания масла достаточно распространена, ведь мы часто готовим именно такие блюда, которые нуждаются в жарке. Сегодня можно найти немало разных устройств, которые были созданы именно во избежание брызг.

К примеру, чтобы на плиту, стены и кожу не попадали масляные пятна, эксперты рекомендуют приобрести специальные экраны. Они имеют вид плоской крышки с ручкой, похожей на сито.

Основное преимущество таких экранов в том, что они, в отличие от обычных крышек, пропускают пар и воздух, а это очень важно во время приготовления разных блюд. Прикрыв таким ситом сковороду, вы можете избежать брызг.

Варианты экрана от брызг масла / Фото: Фото из открытых источников

Варианты экрана от брызг масла / Фото: Фото из открытых источников

Но что делать, если у вас под рукой нет специального экрана? Выход есть. Масло начинает сильно брызгать, когда поверхность сковороды достаточно сильно нагревается, а до этого в посуде были капли воды. Чтобы этого избежать, попытайтесь перед приготовлением насыпать и втереть небольшое количество соли.

Она образует тонкий защитный слой, в результате чего масло не будет брызгать. Только помните, что само блюдо во время приготовления вам уже не нужно солить.

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