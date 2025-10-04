- Дата публикации
Как избежать катастрофы в банках: уксус, который лучше не использовать
При консервации овощей уксус — незаменимый компонент. Он не только предохраняет ваши заготовки от вредных бактерий, но и значительно продлевает их срок хранения. Впрочем, успех закруток зависит от правильного выбора уксуса и его концентрации.
Для маринования овощей самый оптимальный — 9% уксус.
Продукты с низкой кислотностью, например 4–5%, не выдержат длительного хранения: такие заготовки придется употребить в течение нескольких дней. Поэтому всегда проверяйте процент кислотности на этикетке.
Чаще хозяйки выбирают столовый дистиллированный уксус. Популярен также яблочный: он более мягкий на вкус и менее прозрачен.
Белый винный уксус содержит меньше кислоты, поэтому больше подходит для салатов, чем для консервации. Менее распространенные, но интересные варианты — красный винный, бальзамический и рисовый уксус.
Итак, для домашних закруток всегда выбирайте 9% уксус — он обеспечит надежность и длительное хранение ваших заготовок.