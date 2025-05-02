Как изгнать муравьев из дома: самый эффективный способ без химии

Как изгнать муравьев из дома: самый эффективный способ / © Pixabay

Реклама

Однако прежде чем прибегать к использованию химических средств, следует ознакомиться с эффективными естественными способами борьбы с ними, отмечает издание Deccoria.

Уксус считается одним из мощнейших натуральных средств в борьбе с насекомыми. Чтобы выгнать муравьев, достаточно смешать его с водой в равных пропорциях и ежедневно опрыскивать места их скопления в течение недели. В дальнейшем обработку следует повторять дважды в неделю для поддержания эффекта.

Лимон обладает схожими свойствами. Достаточно добавить 15 капель лимонного сока в стакан воды, чтобы получить эффективное средство для протирания кухонных поверхностей, подоконников и других зон, где часто появляются муравьи. Эта процедура рекомендуется повторять каждые 2–3 дня, ведь насыщенный цитрусовый запах надежно отпугивает насекомых.

Реклама

Корица также входит в список натуральных репеллентов, которых муравьи избегают. Можно либо рассыпать небольшое количество специи (примерно чайную ложку) в местах, где замечены насекомые, либо приготовить водный раствор корицы (чайная ложка на стакан воды) и распылять каждые 3–4 дня на проблемные зоны.

Чтобы надежно отпугнуть муравьев, используйте аромат мяты — запах, который эти насекомые просто не переносят. Для этого можно положить свежие мятные листья у входной двери, щелей или вентиляционных проемов. Еще один вариант — приготовить концентрированный настой: залить 2 столовые ложки сухой мяты стаканом кипятка, настоять и использовать для опрыскивания поверхностей через день. Регулярное нанесение поможет поддерживать стойкий запах, отпугивающий вредителей.

Огурцы также действуют как природный барьер для муравьев. Они избегают веществ, содержащихся в их кожуре.

Еще один простой, но действенный метод — мел. Произведите линии вокруг окон, дверей или других потенциальных “входов” для муравьев. Насекомые избегают мелового следа из-за дезориентирующего их состава. После дождя или уборки полов линии необходимо обновлять для сохранения эффекта.