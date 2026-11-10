Как измельчить картофель на деруны: простой способ без терки, мясорубки и блендера

Как быстро измельчить картофель на деруны

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Приготовление дерунов часто занимает больше времени, чем сама жарка: картофель нужно натереть, а затем еще отмыть посуду. Но есть способ ускорить этот процесс, если под рукой нет терки, а пользоваться мясорубкой или блендером нет возможности. Поможет обычный острый нож и несколько минут работы.

Как измельчить картофель ножом для дерунов

Секрет состоит в том, чтобы сначала нарезать картофель тонкими пластинками, а затем превратить их в мелкую соломку и кубики. Чем мельче будут кусочки, тем легче они соединятся в картофельной массе.

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Очистите картофель и разрежьте каждый клубень вдоль нескольких частей.

Нарежьте части как можно более тонкими пластинками.

Сложите пластинки небольшими стопками и нарежьте их тонкой соломкой.

Поверните соломку поперек и мелко нарубите ножом, пока кусочки не станут очень маленькими.

Переложите измельченный картофель в миску, добавьте яйцо, соль, немного муки при необходимости и натертый или мелко нарезанный лук.

Чтобы деруны не распадались, важно сделать кусочки как можно мельче. В то же время по текстуре они могут отличаться от дерунов из тертого картофеля: масса будет более зернистой, а готовое блюдо — похоже на картофельные оладьи.

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Что сделать, чтобы деруны были румяными и не распадались

После измельчения картофель выделяет много жидкости. Если смесь слишком водянистая, откиньте ее на сито или слегка отожмите через чистую ткань. Не стоит полностью выливать весь сок, не проверив, осел ли на дне миски крахмал: его можно вернуть в картофельную массу, чтобы она лучше держала форму.

Выкладывайте смесь ложкой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и слегка прижимайте, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы картофель успел приготовиться внутри.

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