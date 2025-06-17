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Как изменилась стоимость однокомнатных квартир в Киеве и других городах Украины: цены переписали
«Переписали цены»: как изменилась стоимость однокомнатных квартир в Украине
В Украине массово пересматривают цены на квартиры и наиболее поразительная трансформация — в сегменте однокомнатного жилья. В Киеве и Львове квартиры уже стоят как в Европе, а в Харькове или Николаеве цены фактически «замерзли». Рассказываем, что происходит с украинским рынком недвижимости.
Вторичка подорожала на 10–20%
«Однушки» на вторичном рынке стремительно дорожают. И хотя война продолжается, спрос в городах-миллионниках возобновляется, а владельцы квартир не боятся выставлять заоблачные цены.
По данным специалистов, в некоторых регионах цены поднялись до 20% только за полгода.
К примеру, в Ужгороде цены выросли на 19%, в Сумах +15%, в Одессе и Днепр — +13%.
В Киевицены выросли на 8%, но здесь цена и так самая высокая: $60–65 тыс за 1-комнатную.
В Николаеве квартиры даже подешевели на 5%, что можно объяснить близостью к прифронтовым территориям и слабым спросом.
Средние цены на готовые однокомнатные квартиры в мае 2025 года:
Киев — от $60 000 до $65 000
Львов — $64 900
Ужгород — $64 100
Черновцы — $52 900
Ровно — $50 000
Днепр, Одесса — $45 000–48 000
Харьков — $22 000
Николаев — $20 000
Суммы — $23 000
Запорожье — $17 000
Сколько стоит однокомнатная квартира в новостройках
Цены на новые квартиры тоже растут.
По данным портала ЛУН, вот как выглядят средние цены на полноценную однокомнатную квартиру площадью 35 м².
В Киеве минимальная стоимость стартует от 1,87 млн грн, что эквивалентно примерно $47,5 тыс.
Львов не уступает столице, предлагая схожие цены — от 1,94 млн грн (около $49,2 тыс.).
Однокомнатная квартира в Одессе обойдется от 1,62 млн грн (около $41,2 тыс.).
В Харькове цены значительно ниже — от 976 тыс. грн (около $24,8 тыс.).
Николаев предлагает квартиры от 1,01 млн грн (около $25,9 тыс.).
В Сумах стоимость стартует от 910 тыс. грн (около $23,1 тыс.).
И самым доступным в нашем обзоре оказалось Запорожье с ценой от 892 тыс. грн (приблизительно $22,7 тыс.).
Интересно, что в таких крупных городах, как Киев и Львов, цены на новые квартиры достаточно соразмерны с предложениями на вторичном рынке. Однако в некоторых регионах, например в Одессе или Харькове, покупка квартиры в новостройке может оказаться даже экономически более выгодной опцией, чем поиск жилья на вторичном рынке.
Согласно данным ЛУН, также подорожали новостройки в Житомире, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах. Хотя и не такими темпами, цены растут и в Киеве — на 1–3%.
А вот в Харькове, где боевые действия остаются ключевым фактором, цены, наоборот, снизились: минус 4%.
Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве
Киев по-прежнему остается самым дорогим городом для покупки жилья. На вторичном рынке однокомнатную квартиру в центральных районах можно найти не дешевле чем за $120 000 — это уровень европейских столиц. В спальных районах ситуация несколько иная: Деснянский или Дарницкий от $40 000.
На первичном рынке средняя цена квадратного метра уже превышает 53500 грн. В бизнес-классе — более 72 000 грн, а в премиум-сегменте — до 130 000 грн/м².
На новостройки в Киеве цены начинаются с 47 тысяч долларов, но квартиры в комфорт-классе могут легко стоить 60-70 тысяч долларов.
Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру
Эти расчеты базируются на соотношении средней заработной платы и стоимости однокомнатной типовой квартиры в каждом из городов. Важно отметить, что эти данные ориентировочные и могут изменяться в зависимости от колебаний цен на недвижимость, уровня доходов и инфляции. Они не учитывают другие жизненные затраты, которые также необходимо покрывать, но дают общее представление о доступности жилья в разных регионах страны.
По оценкам Novyny.Live, ситуация значительно отличается в зависимости от города, и вот как выглядит картина для однокомнатной квартиры:
Чтобы купить однокомнатную квартиру в столице, нужно откладывать среднюю зарплату в течение 9,2 лет.
Во Львове для покупки однокомнатной квартиры понадобится около 9 лет средней зарплаты.
Чтобы купить квартиру в Одессе, нужно работать 6,1 год откладывая среднюю зарплату.
Рынок жилья постепенно восстанавливается. Несмотря на войну, украинцы снова инвестируют в квадратные метры. А застройщики и собственники, похоже, не планируют останавливать рост цен.