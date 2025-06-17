Как изменилась стоимость однокомнатных квартир в Киеве и других городах Украины: цены переписали

Как изменилась стоимость однокомнатных квартир

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В Украине массово пересматривают цены на квартиры и наиболее поразительная трансформация — в сегменте однокомнатного жилья. В Киеве и Львове квартиры уже стоят как в Европе, а в Харькове или Николаеве цены фактически «замерзли». Рассказываем, что происходит с украинским рынком недвижимости.

Вторичка подорожала на 10–20%

«Однушки» на вторичном рынке стремительно дорожают. И хотя война продолжается, спрос в городах-миллионниках возобновляется, а владельцы квартир не боятся выставлять заоблачные цены.

По данным специалистов, в некоторых регионах цены поднялись до 20% только за полгода.

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К примеру, в Ужгороде цены выросли на 19%, в Сумах +15%, в Одессе и Днепр — +13%.

В Киевицены выросли на 8%, но здесь цена и так самая высокая: $60–65 тыс за 1-комнатную.

В Николаеве квартиры даже подешевели на 5%, что можно объяснить близостью к прифронтовым территориям и слабым спросом.

Средние цены на готовые однокомнатные квартиры в мае 2025 года:

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Киев — от $60 000 до $65 000

Львов — $64 900

Ужгород — $64 100

Черновцы — $52 900

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Ровно — $50 000

Днепр, Одесса — $45 000–48 000

Харьков — $22 000

Николаев — $20 000

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Суммы — $23 000

Запорожье — $17 000

Сколько стоит однокомнатная квартира в новостройках

Цены на новые квартиры тоже растут.

По данным портала ЛУН, вот как выглядят средние цены на полноценную однокомнатную квартиру площадью 35 м².

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В Киеве минимальная стоимость стартует от 1,87 млн грн, что эквивалентно примерно $47,5 тыс.

Львов не уступает столице, предлагая схожие цены — от 1,94 млн грн (около $49,2 тыс.).

Однокомнатная квартира в Одессе обойдется от 1,62 млн грн (около $41,2 тыс.).

В Харькове цены значительно ниже — от 976 тыс. грн (около $24,8 тыс.).

Николаев предлагает квартиры от 1,01 млн грн (около $25,9 тыс.).

В Сумах стоимость стартует от 910 тыс. грн (около $23,1 тыс.).

И самым доступным в нашем обзоре оказалось Запорожье с ценой от 892 тыс. грн (приблизительно $22,7 тыс.).

Интересно, что в таких крупных городах, как Киев и Львов, цены на новые квартиры достаточно соразмерны с предложениями на вторичном рынке. Однако в некоторых регионах, например в Одессе или Харькове, покупка квартиры в новостройке может оказаться даже экономически более выгодной опцией, чем поиск жилья на вторичном рынке.

Согласно данным ЛУН, также подорожали новостройки в Житомире, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах. Хотя и не такими темпами, цены растут и в Киеве — на 1–3%.

А вот в Харькове, где боевые действия остаются ключевым фактором, цены, наоборот, снизились: минус 4%.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве

Киев по-прежнему остается самым дорогим городом для покупки жилья. На вторичном рынке однокомнатную квартиру в центральных районах можно найти не дешевле чем за $120 000 — это уровень европейских столиц. В спальных районах ситуация несколько иная: Деснянский или Дарницкий от $40 000.

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На первичном рынке средняя цена квадратного метра уже превышает 53500 грн. В бизнес-классе — более 72 000 грн, а в премиум-сегменте — до 130 000 грн/м².

На новостройки в Киеве цены начинаются с 47 тысяч долларов, но квартиры в комфорт-классе могут легко стоить 60-70 тысяч долларов.

Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру

Эти расчеты базируются на соотношении средней заработной платы и стоимости однокомнатной типовой квартиры в каждом из городов. Важно отметить, что эти данные ориентировочные и могут изменяться в зависимости от колебаний цен на недвижимость, уровня доходов и инфляции. Они не учитывают другие жизненные затраты, которые также необходимо покрывать, но дают общее представление о доступности жилья в разных регионах страны.

По оценкам Novyny.Live, ситуация значительно отличается в зависимости от города, и вот как выглядит картина для однокомнатной квартиры:

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Чтобы купить однокомнатную квартиру в столице , нужно откладывать среднюю зарплату в течение 9,2 лет .

Во Львове для покупки однокомнатной квартиры понадобится около 9 лет средней зарплаты.

Чтобы купить квартиру в Одессе, нужно работать 6,1 год откладывая среднюю зарплату.

Рынок жилья постепенно восстанавливается. Несмотря на войну, украинцы снова инвестируют в квадратные метры. А застройщики и собственники, похоже, не планируют останавливать рост цен.