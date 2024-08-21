Как изменить цвет волос без окрашивания: лайфхаки для блондинок, шатенок и брюнеток

Каждая женщина время от времени меняет свой имидж, а окрашивание волос – это самый легкий способ обновить образ и подчеркнуть свою красоту.

Если вы хотите изменить цвет волос или закрасить седину, а профессиональной краской воспользоваться не можете по каким-либо причинам, на помощь придут натуральные средства. Таким образом можно не только придать новые оттенки своим локонам, но и подлечить корни волос. После такой покраски ваши локоны будут быстрее расти, будут густыми и сияющими. Эти натуральные красители подходят блондинкам, брюнеткам и шатенкам, поэтому каждая представительница прекрасного пола сможет выбрать для себя альтернативный вариант окрашивания.

Как покрасить волосы с помощью кофе

Для такого окрашивания можно использовать как кофе, так и чай, такое средство подходит для темных волос. Чтобы сделать смесь для окрашивания, нужно смешать 2 столовые ложки уксуса со стаканом крепкого кофе или чая. Затем необходимо нанести жидкость на волосы, хорошо расчесать расческой, чтобы пряди стали влажными. После окрашивания на голову можно одеть шапочку или обмотать полиэтиленом и подождать пол часа. Затем средство следует смыть теплой водой, шампунь можно использовать только через 24 часа после окрашивания.

Домашняя краска для освещения локонов

Такое средство поможет осветлить волосы на два-три тона. Оно идеально подойдет для натуральных светлых, русых и светло-каштановых локонов. Брюнеткам лучше не использовать такой метод окрашивания, потому что волосы станут рыжими.

Чтобы сделать окрасочную смесь, добавьте к ста граммам соды три столовых ложки перекиси водорода, чтобы образовалась паста. С помощью расчески распределите смесь по всей длине волос. Чем дольше средство будет оставаться на локонах, тем больше они будут обесцвечиваться. Но держать смесь больше 60 минут не рекомендуется. Затем смойте пасту, используя повседневный шампунь.

Самодельная краска из плодов шиповника

Шиповник – это натуральный краситель, который придаст вашим локонам яркий медный оттенок и укрепит корни. Чтобы приготовить средство, стакан сухого шиповника залейте половиной стакана воды и поставьте на огонь. Варить ягоды нужно, пока не получится темная жидкость для окрашивания. Затем снимите чай с огня и дайте простыть, потом нанесите жидкость по всей длине волос. Чтобы краситель полностью отработал, подождите 60 минут. Шампунь можно использовать только через 24 часа после окрашивания. Такое натуральное средство сделает волосы здоровыми и визуально густыми.

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