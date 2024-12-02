Как измерить сахар в столовой ложке: простой способ расчета, когда нет весов

Если у вас нет кухонных весов, но нужно понять сколько сахара в 1 столовой ложке, вам поможет простой расчет.

О том, как безошибочно измерить, сколько грамм сахара в одной ложке, рассказали специалисты в Quora. Для начала нужно понять, что существуют приблизительные расчеты, зависящие от того, какую именно ложку вы используете:

в чайной ложке будет примерно 4 г сахара без горки и 6-8 г с горкой;

в столовой ложке уже содержится около 12 г сахара без горки и 18-20 г с горкой.

Поэтому если вам нужно узнать, сколько ложек сахара взять, если нужно по рецепту 50 г, то можете использовать эти расчеты. Выходит, что для 50 г вам придется насыпать примерно 6 чайных ложек с горкой или 2 с половиной столовых ложки с горкой.

Как видите, все невероятно просто.

Конечно, у вас могут быть нестандартные ложки. Если у вас есть время и вес, то можете поочередно набирать сахар, насыпать на весы и измерять. Запишите полученные данные, и у вас всегда будет точное количество под рукой.

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