Как китаянки выбирают себе мужа: неочевидный признак, который поможет найти любовь с первого взгляда

Китайская физиогномика под названием "Минсян" – это довольно интересная наука, которая, к сожалению, еще мало изучена за пределами Восточной Азии. С давних времен исследователи замечали и сравнивали разнообразные нюансы во внешности людей и пришли к выводам, которые оказались информативными и достаточно достоверными. Вот некоторые лайфгаки китаянок, которые вы можете взять на вооружение.

Благодаря Минсянам можно заметить, что скрыто — таланты, чувства и эмоции. Китайские мудрецы научились "читать" разные зоны лица уже достаточно давно. Это помогает им понять, в каких сферах человек одарен и успешен. Часто мужчина и сам может не подозревать о своих возможностях, а китайская физиогномика раскроет их.

Настоящим мастером физиогномики в Китае считался Хуан Хуэй, который мог определять настоящее, прошлое и будущее человека, просто взглянув на него. Даже сегодня многие пользуются наработками Хуана. Поэтому, если понять, как их применять на практике, можно узнать, перед вами трудолюбивый мужчина, возможно ли ленивый.

Согласно Минсяну у "рукастого" мужчины, который с радостью берется за любое дело и добивается в нем успехов, брови высокие, хорошо прорисованные и дугообразные.

На такого человека вы сможете положиться в трудную минуту, особенно когда нужно сделать работу своими руками.

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