Как кошки предупреждают хозяев о приближении большой беды: обратите внимание на эти 5 признаков

Кошки издавна считаются мистическими животными. Многие убеждены, что у них особое шестое чутье, которое позволяет им предусматривать опасность еще до того, как его осознает человек. Порой именно благодаря таким инстинктам эти пушистые любимцы спасали своих хозяев от разной беды, например пожаров или стихийных бедствий. Эксперты по поведению животных выделяют 5 характерных сигналов от кошек, которые означают, что вскоре может случиться беда.

Нервозность и странное поведение. Если кошка начинает суетиться без причины, прятаться по углам, проявлять тревожность или даже дрожать, следует насторожиться. Иногда это может быть следствием запахов и шума, недоступных человеческому слуху, но подобные действия животного часто свидетельствуют об ощущении опасности.

Необычная поза или игра в прятки. Кошка резко ложится на пол, прижимается к нему или пытается спрятаться под кроватью, и это не всегда простая игра. Такое поведение может являться защитной реакцией на невидимую угрозу, которую испытывает животное.

Отказ от еды. Когда ваш любимец отказывается от еды более трех дней, следует обязательно обратиться к ветеринару. Если со здоровьем все хорошо, причиной может быть внутреннее чувство опасности.

Удивительные и необычные звуки. Громкий вой, непрерывное мяуканье или незнакомые звуки из уст вашей кошки могут быть сигналом, что что-то не так. Особенно если раньше животное так не поступало. Это способ предупредить хозяев об надвигающейся угрозе.