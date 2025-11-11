Как коты предупреждают хозяев, что в доме появилась нечистая сила: народные приметы

Народные приметы о кошках / © www.freepik.com/free-photo

Кошки издавна считались не только домашними питомцами, но и охранниками человеческого жилья. Наши предки были уверены: если в доме поселилась нечистая сила, именно кошка первой это почувствует. Ее поведение может стать важным предупреждением о том, что в доме нарушен энергетический баланс. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Издавна в новое жилье сначала впускали кота, чтобы он нейтрализовал отрицательную энергетику. Где животное засыпало, там ставили кровать или детскую люльку, ведь считалось, что кошки чувствуют места силы.

Если же в доме появляется потустороннее присутствие, кот становится беспокойным:

смотрит в одну точку, будто видит кого-то невидимого;

выгибает спину, шипит, прыгает на стены;

внезапно теряет аппетит или становится апатичным.

Так животное пытается выгонять чужую энергию из своего пространства.

Почему коты могут страдать

Иногда злая сила сопротивляется, и тогда кошка пытается взять негатив на себя, спасая хозяев. Из-за этого случается, что внешне здоровое животное внезапно болеет или даже умирает.

Если ваш кот вдруг стал вялым, нервным или без причины убегает из дома, это может быть сигналом, что он очищает энергетику дома, забирая негатив.

Как помочь кошке и очистить свой дом от негатива

Чтобы поддержать своего пушистого защитника, следует:

прочесть молитву в каждой комнате;

разложить сушеную полынь или шалфей — они очищают пространство;

открыть окна для обновления энергии.

Какие еще приметы о кошках и здоровье человека

Наши предки верили, что коты способны впитывать болезни человека. Если животное часто ложится на определенное место — голову, грудь или живот, это знак, что оно лечит хозяина.