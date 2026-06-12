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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
488
Время на прочтение
1 мин

Как красиво обращаться к Светлане на украинском: забудьте о слове "Свєта" — это неправильно

Форма имени «Свєта» возникла как сокращение от русского имени «Светлана». В украинском языке имя имеет форму «Світлана», поэтому и производные от него образуются по соответствующим языковым законам.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как правильно обращаться к Светлане

Как правильно обращаться к Светлане / © Freepik

Имя Светлана уже многие годы остается одним из самых популярных в Украине. Однако в повседневном общении нередко можно услышать обращение «Свєта». Языковеды отмечают: эта форма не относится к традиционным украинским вариантам имени. Украинский язык имеет немало собственных благозвучных форм, которые соответствуют литературной норме.

Именно поэтому филологи рекомендуют отдавать предпочтение украинским формам обращения, которые происходят непосредственно от имени Светлана.

Какие формы имени Светлана правильны

В украинском языке существует много красивых и кротких вариантов:

  • «Світа»;

  • «Світланка»»;

  • «Світланочка»;

  • «Світланонька»;

  • «Світочка»;

  • «Світуся»;

  • «Світонька»;

  • «Лана»;

  • «Ланочка»;

  • «Лануся».

Особенно популярны сегодня формы «Лана» и «Ланочка». Они короткие, нежные и давно стали самостоятельными вариантами дружественного обращения к Светлане.

Что означает имя Светлана

Имя Светлана имеет славянское происхождение и связано со словом «свет». Она символизирует ясность, доброту, открытость, жизненную энергию и позитивное отношение к миру.

Недаром большинство нежных форм этого имени также сохраняют корень «свет», который ассоциируется со светом и теплом.

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Дата публикации
Количество просмотров
488
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