Как правильно обращаться к Светлане / © Freepik

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Имя Светлана уже многие годы остается одним из самых популярных в Украине. Однако в повседневном общении нередко можно услышать обращение «Свєта». Языковеды отмечают: эта форма не относится к традиционным украинским вариантам имени. Украинский язык имеет немало собственных благозвучных форм, которые соответствуют литературной норме.

Именно поэтому филологи рекомендуют отдавать предпочтение украинским формам обращения, которые происходят непосредственно от имени Светлана.

Какие формы имени Светлана правильны

В украинском языке существует много красивых и кротких вариантов:

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«Світа»;

«Світланка»»;

«Світланочка»;

«Світланонька»;

«Світочка»;

«Світуся»;

«Світонька»;

«Лана»;

«Ланочка»;

«Лануся».

Особенно популярны сегодня формы «Лана» и «Ланочка». Они короткие, нежные и давно стали самостоятельными вариантами дружественного обращения к Светлане.

Что означает имя Светлана

Имя Светлана имеет славянское происхождение и связано со словом «свет». Она символизирует ясность, доброту, открытость, жизненную энергию и позитивное отношение к миру.

Недаром большинство нежных форм этого имени также сохраняют корень «свет», который ассоциируется со светом и теплом.

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