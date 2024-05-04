Как красиво по-украински здороваться на Пасху, как оригинально поздравить друг друга с праздником

5 мая православные христиане восточного обряда будут праздновать Пасху и, конечно,поздравлять друг друга с Воскресением Христовым.

Как правильно здороваться на украинском во время пасхальных праздников

Во время пасхальных и рождественских праздников большинство украинцев переходят на христианские поздравления. На Западе Украины так здороваются все.

Некоторые путают поздравления во время этих праздников. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, напоминаем, что во время пасхальных праздников приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», а отвечают «Воістину воскрес!» Изредка на Пасху можно услышать церковнославянскую форму приветствия — "Христос воскресе".

А на Рождество здороваются со словами "Христос народився!", в ответ — "Славімо Його!".

Христианское поздравление меняется дважды в год – именно на рождественские и пасхальные праздники.

На Западе нашей страны по праздникам здороваются также словами "Слава Иисусу Христу!".

Впервые пасхальное приветствие звучит в начале пасхальной ранней, затем священники поздравляют друг друга и обращаются с приветствием к прихожанам, говоря: "Христос Воскрес!" Таким образом, украинцы должны здороваться в течение сорока дней после Воскресения Христова.

На Пасху существует еще традиция христосования, которая предусматривает обычай целования, древний, еще с апостольских времен, символ примирения и любви. Упоминание об этом обычае можно найти в творениях святителя Иоанна Златоуста в IV веке. В конце ранней, после пения: «Друг друг друга обнимем, произнесем: «братья!» и тем, кто ненавидят нас, простим всего ради воскресения», все верующие начинают здороваться друг с другом, говоря: «Христос воскрес!» и отвечая: «Воістину воскрес!». Это приветствие также сопровождается целованием и дарованием пасхальных яиц, которые являются символом жизни, воскресения, победы.

В этот день, конечно, нужно заботиться не только о чистоте речи, но и о помыслах. Говоря слова, желать ближнему добра и счастья от всей души.

Как оригинально поздравить друг друга с Пасхой

Как красиво и небанально поздравить с Пасхой поделился языковед Александр Авраменко

Украинцы издавна желали друг другу здоровья, удачи. При этом говорили: "З роси та з води Вам!".

А если желали изобилия, то здоровались словами "Хай дім буде повна чаша!".

Чтобы поздравить с праздниками, желая радости, говорили : "Нехай радість живе у Вашому серці!"

Важно, отмечает языковед, помнить о правописании, если эти приветствия выражаете в письменной форме. Местоимения "Вам", "Вашему" нужно писать с заглавной буквы, если пожелание касается одного человека, если же двух и более человек – писать эти местоимения нужно со строчной буквы.

Читайте также: