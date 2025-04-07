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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Как красиво покрасить яйца на Пасху: залейте горячей водой один продукт для эффектного результата

Чтобы сделать пасхальные яйца по-настоящему яркими и креативными можно использовать салфетки и пищевые красители.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как легко выкрасить яйца в домашних условиях

Как легко покрасить яйца в домашних условиях / © unsplash.com

Об этом простом способе окрашивания яиц на Пасху рассказали в немецком YouTube-канале Schnell und einfach.

Согласно автору видео, яйца, раскрашенные таким образом, получают яркий, привлекательный вид и создают праздничную атмосферу.

Ингредиенты и необходимые материалы:

  • шесть яиц;

  • красители для еды разных оттенков;

  • шесть чайных ложек уксуса;

  • шесть ватных палочек;

  • пластиковые стаканчики одноразового использования;

  • бумажные салфетки;

  • растительное масло.

Процесс окрашивания:

  1. Положите яйца в кастрюлю с холодной водой и варите в течение восьми минут.

  2. В каждый стакан насыпьте пищевой краситель и залейте 30 мл горячей воды.

  3. Добавьте по одной чайной ложке уксуса в каждую чашку.

  4. Хорошо перемешайте, чтобы краситель полностью растворился. Вставьте ватные палочки в каждый стакан.

  5. Оберните яйца бумажными салфетками и завяжите их нитью.

  6. Используя ватные палочки, нанесите точки разных цветов на салфетки, не соблюдая никакого порядка. Наденьте перчатки и крепко прижмите салфетки к яйцам.

  7. Оставьте яйца на 30 минут, чтобы краска высохла, а затем снимите салфетки.

  8. Для дополнительного блеска натрите яйца растительным маслом, используя ватный диск.

Обязательно попробуйте этот простой способ окрашивания. Вы получите очень яркие и эффектные яйца.

Дата публикации
Количество просмотров
273
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