Как украсить дом на Рождество

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В канун Рождества хочется создать дома особую атмосферу. Для этого не обязательно покупать много дорогих украшений или полностью изменять интерьер. Даже несколько удачно подобранных деталей могут сделать дом более уютным и праздничным. Украсить можно окна, двери, полки, обеденный стол и даже маленькие уголки комнат. Особое настроение придадут хвойные ветки, гирлянды, свечи и украшения, изготовленные собственноручно.

Как отмечает издание Homes & Gardens, для праздничного оформления важно не заполнять украшениями все пространство, а создавать отдельные декоративные акценты. Рассказываем, как красиво украсить дом к Рождеству, соединить современный декор с традициями и сделать это без значительных затрат.

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Выберите цвета рождественского декора

Прежде чем украшать комнаты, следует определиться с основными цветами. Это поможет создать целостный интерьер, в котором елка, гирлянды и другие декоративные элементы будут гармонично сочетаться между собой.

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Для традиционного рождественского оформления подойдет сочетание красного, зеленого и золотого. Красные шарики, зеленые хвойные ветки и золотистые ленты создают теплую праздничную атмосферу.

Если хочется более сдержанного интерьера, можно выбрать белый, серебристый и светло-голубой. Такие оттенки ассоциируются с зимой и хорошо смотрятся в светлых комнатах.

Для комфортного дизайна подходят бежевый, карий, кремовый и черно-зеленый. Их можно дополнить деревянными игрушками, льняными лентами и натуральными шишками.

Проще всего выбрать два основных цвета и добавить третий для небольших акцентов. Так украшения не будут выглядеть слишком пестрыми.

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Как украсить дом на Рождество

Украсьте жилище хвойными ветвями и рождественскими венками.

Хвойные ветви — один из самых простых способов придать жилищу рождественского настроения. Они хорошо смотрятся не только на елке, но и в декоративных композициях.

Для праздничного оформления можно использовать разные виды зелени, создавая венки, гирлянды и небольшие композиции.

К примеру, несколько веточек ели или сосны можно поставить в вазу и украсить небольшими шариками, лентами или шишками. Такая композиция будет хорошо смотреться на комоде, подоконнике или журнальном столике.

Другая идея — рождественский венок. Его традиционно вешают на входную дверь, но он также может украсить стену в гостиной или окно. Венок несложно изготовить самостоятельно. Для основания подойдет каркас из проволоки или веточек, к которому можно прикрепить хвойные ветки, шишки и декоративные ленты.

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Если хочется, чтобы украшение служило не один год, можно использовать искусственную зелень и каждый год менять только декоративные элементы.

Как украсить дом на Рождество

Добавьте гирлянды и мягкое освещение

Освещение имеет большое значение для создания праздничной атмосферы, особенно зимой, когда рано темнеет.

Светодиодные гирлянды можно использовать не только для елки. Ими украшают окна, зеркала, полки и другие элементы интерьера.

К примеру, гирлянду с небольшими лампочками можно разместить вдоль оконной рамы. Вечером она будет создавать приятный свет, заметный как внутри комнаты, так и с улицы.

Еще один вариант — положить гирлянду на батарейках в прозрачную стеклянную вазу или фонарь, если изделие и сама гирлянда предназначены для такого использования.

Для уютного рождественского декора чаще всего выбирают теплый белый свет. Она хорошо сочетается с деревянными украшениями, хвоей, золотистыми и красными деталями.

В то же время следует соблюдать правила пожарной безопасности. Не используйте поврежденные гирлянды, не перегружайте розетки и выключайте электрические украшения перед сном или выходом из дома.

Украсьте окна бумажными снежинками и звездами

Окна можно превратить в отдельную праздничную композицию, причем для этого необязательно покупать дорогие украшения.

Самый простой вариант — вырезать из белой бумаги снежинки, звезды и другие зимние фигурки. Их можно прикрепить к стеклу легко снимаемыми и не оставляющими следов средствами или подвесить на тонких нитях у окна.

Хорошо будут смотреться и бумажные рождественские звезды разного размера. Если использовать белую, кремовую и золотистую бумагу, композиция будет выглядеть сдержанно и празднично.

Для более традиционного украинского оформления можно сделать витинанки — ажурные бумажные украшения с растительными, геометрическими или рождественскими мотивами.

Важно не заполнять декором все окно. Нескольким большим звездам или композиции из снежинок будет достаточно, чтобы украсить комнату и не перекрывать дневной свет.

Как украсить дом на Рождество

Используйте традиционные украинские рождественские украшения

Рождественский декор можно сделать не только красивым, но связанным с украинскими традициями. В частности, наши предки украшали дома дидухами, соломенными «пауками», рождественскими звездами и другими изделиями из природных материалов. Такие украшения имели не только декоративное, но символическое значение.

Дидух — традиционный рождественский сноп из колосьев пшеницы, ржи или других злаков. Он символизировал благосостояние, урожай и связь поколений. Сегодня небольшой старичок можно поставить на полку, комод или у праздничного стола. Он хорошо сочетается с деревянными украшениями, натуральными тканями и хвойными ветками.

Соломенный «паук» — подвесное геометрическое украшение, изготавливаемое из соломинок. По народным представлениям она символизировала гармонию и благополучие. Такую конструкцию можно подвесить к потолку или у окна, где она будет легко двигаться от потоков воздуха.

Еще одно традиционное украшение — рождественская звезда. Она может быть бумажной, деревянной или соломенной. Небольшие звезды можно подвесить на елку, а большую использовать в качестве отдельного элемента декора.

Такие изделия особенно хорошо смотрятся в сочетании с современными гирляндами и простыми натуральными материалами.

Как украсить дом на Рождество по украинским традициям

Кроме дидуха, рождественской звезды и соломенного паука, украинцы издавна использовали для праздничного оформления дома и другие символические вещи. Особое внимание уделяли углу — почетному месту в доме — столу, за которым семья собиралась на Сочельник.

Дидуха традиционно устанавливали в красном углу, под иконами, хотя в разных регионах его могли размещать также на столе или под ним. Снеп из пшеничных, ржаных или овсяных колосьев символизировал урожай, обилие и память о предках.

Для праздничного стола готовили сено или солому, которые клали под скатерть. Этот обычай связывали, в частности, с воспоминанием о рождении Иисуса Христа в яслях. Также под скатерть могли класть зерно как символ будущего урожая и благополучия.

Еще одним традиционным элементом был чеснок. В некоторых местностях его зубчики раскладывали по углам стола, веря, что они будут оберегать семью от болезней и злых сил.

Особое место на рождественском столе занимал и обрядовый хлеб. В некоторых регионах выпекали карачун, символизирующий достаток и являвшийся частью местных праздничных традиций.

Сегодня эти обычаи можно использовать для оформления дома. К примеру, поставить небольшой дедушка на почетном месте, украсить стол льняной скатертью, добавить декоративные колосья и композицию из соломы.

Такие детали помогут создать праздничную атмосферу и вместе с тем сохранить связь с украинскими рождественскими традициями.

Как украсить дом на Рождество

Как украсить небольшую квартиру к Рождеству

Если в доме мало места, не стоит пытаться разместить в каждой комнате большие праздничные композиции.

По рекомендациям дизайнеров, в небольших помещениях лучше выбирать несколько выразительных декоративных элементов, а не заполнять украшениями все пространство. К примеру, вместо большой елки можно поставить компактную настольную. Ее удобно разместить на комоде, широком подоконнике или отдельном столике. Если свободного места нет, силуэт елки можно создать прямо на стене с помощью гирлянды и легких подвесных украшений.

Еще один способ быстро изменить облик комнаты — заменить обычные декоративные наволочки на рождественские. Плед в красных, зеленых или кремовых оттенках также придаст интерьеру праздничное настроение.

На журнальном столике можно поставить небольшую вазу с елочными шариками, а на дверь повесить рождественский венок. Благодаря этому даже небольшая квартира будет смотреться празднично, но не будет перегружена декором.

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