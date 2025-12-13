ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Как легко и без химии удалить пригорелый жир из сковороды с помощью популярного овоща

Быстрая и эффективная очистка сковороды от пригоревшего жира с помощью обычного картофеля и соды.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Как очистить сковороду

Как очистить сковороду / © pexels.com

Сковорода — незаменимый кухонный инструмент, который мы используем каждый день, иногда даже несколько одновременно. Неудивительно, что на ее дне и стенках быстро скапливается толстый слой жира и нагара.

Химические средства для очищения часто оказываются малоэффективными. Работа с ними нуждается в перчатках, а запах и вредные испарения могут быть не только неприятными, но и вызывать аллергические реакции.

К счастью, существуют простые и безопасные методы, позволяющие быстро удалить пригоревший жир без химии.

Простой способ очистить сковороду картофелем

Возьмите среднюю картофелину, разрежьте ее пополам и одну половинку обваляйте в пищевой соде. Затем протирайте этой половинкой дно и стенки сковороды или кастрюли, как губкой. Процедура займет немного времени, но результат будет заметен сразу.

Если вы планируете очистить несколько сковород или кастрюль, периодически подрезайте загрязненную часть картофеля и обваливайте его в соде. Само сочетание картофельного сока и соды эффективно растворяет жир и нагар, делая посуду чистой и сияющей.

