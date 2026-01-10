- Дата публикации
Как легко и безопасно открыть дверь или замок автомобиля, если они заклинили на морозе
Когда на улице мороз, вода от дождя или талого снега легко попадает в щели дверей и замков автомобиля и замерзает.
Из-за этого дверь может открываться с трудом, даже если ключ свободно возвращается в замке. Чаще проблема именно в замерзших резиновых уплотнителях, а не в самом замке.
Главное правило: не тяните дверь резко, чтобы не повредить резину!
Что делать, если дверь замерзла
Нажмите рукой на дверь снаружи. Часто это ломает тонкий слой льда, и дверь открывается сама.
Легко постучите пальцами по краю двери. Это поможет сдвинуть и рассыпать льдинки.
Попробуйте другую дверь. Возможно, она замерзла меньше.
Осторожно плесните немного теплой воды на край двери у замка. Вода должна быть комнатной температуры — не горячая, чтобы не повредить лак и стекло.
Разделайте замок специальным размораживателем или протрите спиртом. Эти средства эффективно справляются со льдом.
Прогрейте ключ теплым воздухом фена или от свечи, затем вставьте в замок. Будьте осторожны, чтобы не расплавить пластиковую ручку ключа.
А еще лучше вообще избегать таких ситуаций: регулярно смазывайте резиновые уплотнители двери и замки специальной жидкостью или графитом — это будет предотвращать появление льда.