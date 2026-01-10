Как легко и безопасно открыть дверь или замок автомобиля, если они заклинили на морозе

Как открыть замок авто если он заклинил на морозе / © pexels.com

Из-за этого дверь может открываться с трудом, даже если ключ свободно возвращается в замке. Чаще проблема именно в замерзших резиновых уплотнителях, а не в самом замке.

Главное правило: не тяните дверь резко, чтобы не повредить резину!

Что делать, если дверь замерзла

Нажмите рукой на дверь снаружи. Часто это ломает тонкий слой льда, и дверь открывается сама. Легко постучите пальцами по краю двери. Это поможет сдвинуть и рассыпать льдинки. Попробуйте другую дверь. Возможно, она замерзла меньше. Осторожно плесните немного теплой воды на край двери у замка. Вода должна быть комнатной температуры — не горячая, чтобы не повредить лак и стекло. Разделайте замок специальным размораживателем или протрите спиртом. Эти средства эффективно справляются со льдом. Прогрейте ключ теплым воздухом фена или от свечи, затем вставьте в замок. Будьте осторожны, чтобы не расплавить пластиковую ручку ключа.

А еще лучше вообще избегать таких ситуаций: регулярно смазывайте резиновые уплотнители двери и замки специальной жидкостью или графитом — это будет предотвращать появление льда.