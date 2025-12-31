ТСН в социальных сетях

189
1 мин

Как легко избавиться от самых стойких пятен: один обычный продукт из магазина спасет любимую футболку

Каждая хозяйка сталкивалась с упрямыми пятнами на одежде. Сколько только способов не пробовали — дорогая химия, сода, уксус, перекись водорода — а результат ноль: приходилось выбрасывать любимую вещь.

Татьяна Мележик
Выведение пятен из одежды

Выведение пятен из одежды / © pexels.com

Однако существует простое средство, которое справляется почти с любым загрязнением. И профессиональные клинеры давно уже о нем знают.

Речь идет об обычной газировке. Все, что нужно сделать: залить ею загрязненную вещь, оставить на 10 минут, а затем постирать в стиральной машине с порошком, добавив немного газировки прямо в барабан. И все!

Даже белая вещь снова станет свежей и чистой, а ранее не выводимые пятна исчезнут без следа.

Как это работает? В составе сладкой газировки является ортофосфорная кислота, которая разрушает структуру загрязнений, например жировых пятен, и легко удаляет их из ткани.

189
