- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Как легко избавиться от самых стойких пятен: один обычный продукт из магазина спасет любимую футболку
Каждая хозяйка сталкивалась с упрямыми пятнами на одежде. Сколько только способов не пробовали — дорогая химия, сода, уксус, перекись водорода — а результат ноль: приходилось выбрасывать любимую вещь.
Однако существует простое средство, которое справляется почти с любым загрязнением. И профессиональные клинеры давно уже о нем знают.
Речь идет об обычной газировке. Все, что нужно сделать: залить ею загрязненную вещь, оставить на 10 минут, а затем постирать в стиральной машине с порошком, добавив немного газировки прямо в барабан. И все!
Даже белая вещь снова станет свежей и чистой, а ранее не выводимые пятна исчезнут без следа.
Как это работает? В составе сладкой газировки является ортофосфорная кислота, которая разрушает структуру загрязнений, например жировых пятен, и легко удаляет их из ткани.