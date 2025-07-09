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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
151
Время на прочтение
2 мин

Как легко изменить цвет гортензии на голубой или розовый: эффективные методы, проверенные временем

Цвет цветов гортензии меняется не мгновенно, но уже через 3-6 недель можно увидеть первые результаты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как изменить цвет гортензии

Как изменить цвет гортензии / © Unsplash

Гортензия — одно из немногих растений, позволяющее экспериментировать с оттенками своих цветов без селекции или пересадки. В зависимости от кислотности почвы ее соцветия могут приобретать различные оттенки: от нежно-голубого до насыщенного розового. И это не фантастика, а результат взаимодействия почвы с минералами, которыми можно подкармливать цветок. Рассказываем, ссылаясь на ресурс VSN, как изменить цвет гортензии и какая подкормка для этого нужна.

Как сделать гортензию голубой или синей

Чтобы получить голубые оттенки, почва должна быть кислой.

  • Необходимо избегать извести, мела и доломитовой муки, потому что эти вещества снижают кислотность земли.

  • Раз в месяц следует подпитывать почву сульфатом алюминия, он естественно повышает кислотность и способствует появлению синих оттенков.

  • Уксусный раствор. Можно растворить 50 мл столового уксуса в 10 л воды и полить гортензию под корень.

  • Необходимо мульчировать почву вокруг цветов опилками, хвоей или низинным торфом.

  • Следует подкармливать гортензию удобрениями с высоким содержанием калия.

  • Благодаря такому уходу белые и розовые цветы постепенно приобретут голубой или даже ярко-синий цвет.

Как сделать гортензию розовой или красной

Для получения теплых розово-красных оттенков следует, наоборот, нейтрализовать кислотность почвы.

  • Добавьте доломитовую муку или известь, эти вещества постепенно повышают уровень pH почвы.

  • Используйте для подкормки гортензий перепревший компост и перегной. Свежие органические остатки нельзя использовать.

  • Также подойдут удобрения с содержанием калия, кальция и азота.

  • Не следует мульчировать торфом или хвоей, они закисляют почву, лучше брать солому.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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