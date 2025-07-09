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Как легко изменить цвет гортензии на голубой или розовый: эффективные методы, проверенные временем
Цвет цветов гортензии меняется не мгновенно, но уже через 3-6 недель можно увидеть первые результаты.
Гортензия — одно из немногих растений, позволяющее экспериментировать с оттенками своих цветов без селекции или пересадки. В зависимости от кислотности почвы ее соцветия могут приобретать различные оттенки: от нежно-голубого до насыщенного розового. И это не фантастика, а результат взаимодействия почвы с минералами, которыми можно подкармливать цветок. Рассказываем, ссылаясь на ресурс VSN, как изменить цвет гортензии и какая подкормка для этого нужна.
Как сделать гортензию голубой или синей
Чтобы получить голубые оттенки, почва должна быть кислой.
Необходимо избегать извести, мела и доломитовой муки, потому что эти вещества снижают кислотность земли.
Раз в месяц следует подпитывать почву сульфатом алюминия, он естественно повышает кислотность и способствует появлению синих оттенков.
Уксусный раствор. Можно растворить 50 мл столового уксуса в 10 л воды и полить гортензию под корень.
Необходимо мульчировать почву вокруг цветов опилками, хвоей или низинным торфом.
Следует подкармливать гортензию удобрениями с высоким содержанием калия.
Благодаря такому уходу белые и розовые цветы постепенно приобретут голубой или даже ярко-синий цвет.
Как сделать гортензию розовой или красной
Для получения теплых розово-красных оттенков следует, наоборот, нейтрализовать кислотность почвы.
Добавьте доломитовую муку или известь, эти вещества постепенно повышают уровень pH почвы.
Используйте для подкормки гортензий перепревший компост и перегной. Свежие органические остатки нельзя использовать.
Также подойдут удобрения с содержанием калия, кальция и азота.
Не следует мульчировать торфом или хвоей, они закисляют почву, лучше брать солому.