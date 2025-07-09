Как легко изменить цвет гортензии на голубой или розовый: эффективные методы, проверенные временем

Как изменить цвет гортензии / © Unsplash

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Гортензия — одно из немногих растений, позволяющее экспериментировать с оттенками своих цветов без селекции или пересадки. В зависимости от кислотности почвы ее соцветия могут приобретать различные оттенки: от нежно-голубого до насыщенного розового. И это не фантастика, а результат взаимодействия почвы с минералами, которыми можно подкармливать цветок. Рассказываем, ссылаясь на ресурс VSN, как изменить цвет гортензии и какая подкормка для этого нужна.

Как сделать гортензию голубой или синей

Чтобы получить голубые оттенки, почва должна быть кислой.

Необходимо избегать извести, мела и доломитовой муки, потому что эти вещества снижают кислотность земли.

Раз в месяц следует подпитывать почву сульфатом алюминия, он естественно повышает кислотность и способствует появлению синих оттенков.

Уксусный раствор. Можно растворить 50 мл столового уксуса в 10 л воды и полить гортензию под корень.

Необходимо мульчировать почву вокруг цветов опилками, хвоей или низинным торфом.

Следует подкармливать гортензию удобрениями с высоким содержанием калия.

Благодаря такому уходу белые и розовые цветы постепенно приобретут голубой или даже ярко-синий цвет.

Как сделать гортензию розовой или красной

Для получения теплых розово-красных оттенков следует, наоборот, нейтрализовать кислотность почвы.

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Добавьте доломитовую муку или известь, эти вещества постепенно повышают уровень pH почвы.

Используйте для подкормки гортензий перепревший компост и перегной. Свежие органические остатки нельзя использовать.

Также подойдут удобрения с содержанием калия, кальция и азота.

Не следует мульчировать торфом или хвоей, они закисляют почву, лучше брать солому.