ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Как легко очистить батареи от пыли — секретный трюк

Регулярная чистка отопительных батарей помогает поддерживать теплоотдачу на высоком уровне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Отмыть батарею иногда непросто

Отмыть батарею иногда непросто / © Фото из открытых источников

Батареи часто становятся большим скоплением пыли. Поэтому их мыть непросто, особенно внутри. Если на батареях скапливается пыль и грязь, то эффективность теплоотдачи снижается.

Идеальный вариант — протирать батареи влажной тряпкой еженедельно, но так выходит далеко не у всех людей. Если вы запустили процесс уборки, то придется устроить «генеральную».

Существует простой способ очистить батарею через несколько минут.

Как очистить батареи от пыли

  • Убедитесь, что батарея холодная или выключите ее при необходимости.

  • Наденьте мусорный пакет на нижнюю часть радиатора. Закрепите его клейкой лентой.

  • Проколите пакет иглой в нескольких местах — это важно. В противном случае пластик может расплавиться.

  • Возьмите фен и включите максимально возможный поток воздуха и подайте его перпендикулярно верхней части радиатора. Благодаря этому вся пыль будет попадать в пакет.

Раньше мы писали о том, как прочистить любое засорение в раковине или ванне. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie