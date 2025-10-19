Отмыть батарею иногда непросто / © Фото из открытых источников

Батареи часто становятся большим скоплением пыли. Поэтому их мыть непросто, особенно внутри. Если на батареях скапливается пыль и грязь, то эффективность теплоотдачи снижается.

Идеальный вариант — протирать батареи влажной тряпкой еженедельно, но так выходит далеко не у всех людей. Если вы запустили процесс уборки, то придется устроить «генеральную».

Существует простой способ очистить батарею через несколько минут.

Как очистить батареи от пыли

Убедитесь, что батарея холодная или выключите ее при необходимости.

Наденьте мусорный пакет на нижнюю часть радиатора. Закрепите его клейкой лентой.

Проколите пакет иглой в нескольких местах — это важно. В противном случае пластик может расплавиться.

Возьмите фен и включите максимально возможный поток воздуха и подайте его перпендикулярно верхней части радиатора. Благодаря этому вся пыль будет попадать в пакет.

