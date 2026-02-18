Как легко отчистить матрас от пятен: действенные лайфхаки от эксперта по клинингу

Как легко отчистить матрас от пятен

Вывести стойкие пятна с матраса бывает непросто, но специалисты по клинингу имеют решение, которое сработает даже в сложных случаях. Эксперт поделилась несколькими проверенными хитростями, которые помогут быстро и без лишних усилий вернуть вашему спальному месту идеальную чистоту.

Специалист по уборке Азур МакКеннелл рассказала о простом лайвхаке, для которого необходимо обычное средство для ухода за телом, пишет Daily Express.

В своем видео в TikTok Азур продемонстрировала простой метод: она нанесла пену для бритья прямо на загрязнение и втерла его рукой, а затем энергично растерла салфеткой из микрофибры, пока пятно не исчезло.

По словам эксперта, пенистое средство для стекла также прекрасно подходит для удаления пятен на поверхностях из микрофибры.

Для тканевых поверхностей она советует использовать обычный гель для посуды или специальный спрей перед тем, как отправлять вещи в стирку.

Еще один полезный совет от Азур — удаление перманентного маркера с вещей. Для этого она рекомендует использовать пароочиститель, направляя его на пятно до полного очищения одежды.

Также специалисты по уборке напоминают, что регулярный уход за матрасом — это не только о его опрятном виде, но и о здоровье тех, кто на нем спит. Чтобы поддерживать гигиену в спальне, совсем не обязательно каждый раз заказывать дорогую химчистку.

Многие выбирают проверенный временем и бюджетный метод — обычную пищевую соду, которая эффективно освежает поверхность и устраняет лишние запахи.

